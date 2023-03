Kiefer Sutherland explique ce qui fait de The Lost Boys l’un des faits saillants de sa carrière

Kiefer Sutherland est apparu dans de nombreux rôles au cours des quatre dernières décennies, mais celui qu’il considère comme un sommet de carrière joue David dans le film de vampire des années 80 Les garçons perdus. Alors que le film de 1987 était l’un des premiers rôles importants de Sutherland, c’est aussi celui qui a transcendé les générations, et c’est la raison pour laquelle il le considère comme l’un de ses favoris personnels. En parlant à The Hollywood Reporter, Sutherland a expliqué comment le film d’horreur avait plus de longévité qu’il ne le pensait. Il a dit:





« C’est compliqué. C’était inattendu. Je ne faisais pas ça depuis assez longtemps [when I made it]. Je n’avais aucune idée que Lost Boys allait être le succès qu’il était. Je n’avais pas réalisé que cela allait représenter un moment dans le cinéma. Je ne m’attendais certainement pas à rencontrer des petits-enfants – et, dans quelques cas, des arrière-petits-enfants – qui ont dit : « Mon père m’a montré ce film, ça te dérangerait de me le signer ? » Ce film, pour une raison quelconque, a traversé trois ou quatre générations. C’est quelque chose dont je suis vraiment fier. Vous ne vous attendiez pas à ce qu’il fasse ce qu’il a fait, et il ne s’est jamais arrêté. Vous regardez simplement en arrière et dites: « Mon Dieu, j’ai eu de la chance d’avoir cette audition. » J’ai eu de la chance que Joel Schumacher m’ait engagé. »

En ce qui concerne les films classiques des années 80, Les garçons perdus est juste là pour un certain nombre de raisons. Avec de nombreuses stars de la décennie, telles qu’Alex Winter, Corey Haim et Corey Feldman, Les garçons perdus a été à la fois un succès critique et commercial et est depuis devenu un élément si emblématique de la culture pop qu’il a inspiré de nombreux autres films et épisodes d’émissions de télévision au fil des ans.

Kiefer Sutherland assumera un nouveau rôle d’action dans Rabbit Hole

Paramount+

Pour de nombreux fans de Kiefer Sutherland, ses rôles les plus emblématiques l’ont mis dans la ligne de mire de thrillers d’action tels que la série télévisée. 24 et Survivant désigné. Il reviendra au genre action cette semaine dans la nouvelle série Paramount + Trou de lapin. Dans l’émission, Sutherland joue John Weir, un « maître manipulateur dans le monde de l’espionnage d’entreprise ». Contrairement à Jack Bauer dans 24Weir est un homme qui se retrouve accusé de meurtre et doit utiliser toutes ses compétences pour découvrir qui est derrière le meurtre et effacer son nom.

Trou de lapin apporte certainement une solide distribution de soutien, y compris Charles Dance, Meta Golding, Enid Graham, Jason Butler Harner et Walt Clink. La série promet de remettre Kiefer Sutherland au cœur du genre qu’il a fait sien au cours des deux dernières décennies et aura sans aucun doute beaucoup de ses fans qui aspirent à ce qu’il revienne en tant que Jack Bauer une fois de plus dans le futur. Cependant, cela peut arriver ou non, mais pour l’instant, en descendant le Trou de lapin semble être une bonne alternative. La série débute le 26 mars.