Call of Duty pourrait bientôt arriver sur Nintendo Switch, mais ce sera un jeu plus ancien

la Commutateur Nintendo n’est pas nécessairement la première console dans laquelle beaucoup choisiraient d’entrer Appel du devoir jouer. Mais apparemment, Activision prévoit exactement cela, comme un autre avis supprimé sur un site officiel maintenant montré.

La bévue d’Activision fait espérer Call of Duty sur Switch

Parce que, comme l’a noté un utilisateur ingénieux de ResetEra, il a admis sur la page d’état du serveur Call of Duty : Black Ops 4 une détail intéressant. Car en plus du statut pour le Playstation-, Xbox– et ordinateur personnel-Il y avait une ramification Publicité pour les serveurs Nintendo Switchqui n’existent pas en réalité.

Supprimé à nouveau: Activision a le Erreurs remarquées rapidement et supprimé l’affichage pour le commutateur à nouveau. Mais de toute façon, une capture d’écran en a été faite pour l’éternité. Il y a jusqu’ici pas de déclaration officielle si c’était vraiment juste une erreur ou plutôt un coup rapide. Il est donc possible que Call of Duty : Black Ops 4 arrive vraiment sur la Nintendo Switch – ce qui serait drôle puisque c’est 2018 toujours exclu devenu.

Une autre rumeur: En plus de « Black Ops 4 » mais pourrait pas le seul jeu Call of Duty restez sur la Nintendo Switch. Comme le leaker RalphsValve dans un tweet informé, devrait Call of Duty Modern Warfare à apparaître sur l’hybride de Nintendo. C’est le 2016 remastérisé et pas le gros remake de 2019. Jusqu’à présent, cependant, cela reste une rumeur.

Pour remédier à la confusion, MWR est censé arriver sur Nintendo Switch, c’est la première introduction à la franchise Call of Duty pour la console. – Ralph (@RalphsValve) 24 mars 2022

Microsoft veut Call of Duty pour les interrupteurs: Ce n’est un secret pour personne que Microsoft prévoit d’amener Call of Duty sur la Nintendo Switch. Vous voulez vous assurer que les marques à succès d’Activision Blizzard atteignent encore plus de plateformes devrait. Cela inclurait également la série de tireurs populaires.

Jusqu’à présent, cependant, il n’y a pas de plans officiels pour les implémentations de Switch. Mais même si cela ne se réalise pas, viens un nouveau Call of Duty cette année pour les autres plates-formes. Apparemment c’est censé Guerre moderne 2 et est donc une suite directe du remake de 2019.