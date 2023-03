Grey’s Anatomy obtient le renouvellement de la saison 20

L’anatomie de Grey bat toutes les prévisions et est renouvelé pour une 20e saison. Bien qu’il ait perdu la plupart de ses pistes au fil des ans, y compris le personnage qui donne le nom de l’émission, le drame médical reste l’une des plus longues séries de l’histoire de la télévision et veut aller beaucoup plus loin.





L’année dernière, les fans de la série créée par Shonda Rhimes ont reçu la nouvelle choquante qu’Ellen Pompeo, la star du show, ferait ses adieux dans la saison 19. En effet, l’actrice a fait de brèves apparitions au cours de la saison. Cependant, comme le rapporte Deadline, elle pourrait encore apparaître sporadiquement dans les nouveaux épisodes.

Parallèlement à l’annonce du renouvellement, ABC a donné d’autres informations importantes. Meg Marinis, qui a écrit un total de 25 épisodes pour la série et est productrice exécutive depuis la saison 15, remplacera Krista Vernoff dans le rôle de showrunner.

Que se passe-t-il dans la saison 19 de Grey’s Anatomy ?

Les derniers épisodes de L’anatomie de Grey a introduit un nouveau groupe de stagiaires, tout comme il l’a fait au début de la série. Pendant ce temps, Meredith quitte la ville préoccupée par la santé de sa fille Zola (Aniela Gumbs), qui souffre d’anxiété sévère, afin qu’elle puisse fréquenter une école qui puisse répondre à ses besoins. Ainsi, la saison 19 montrait de moins en moins la vie de Meredith pour rendre les adieux de Pompeo plus agréables.

Pompeo devrait apparaître dans le dernier épisode de la saison 19, un événement de deux heures qui sera diffusé en mai. Malheureusement, quelqu’un qui ne reviendra pas est Kelly McCreary, qui quitte le rôle du Dr Maggie Pearce.

« Jouer Maggie Pierce a été l’une des vraies joies de ma vie et je pars avec une profonde gratitude pour chaque étape de ce voyage. Je suis ravie de ce prochain chapitre et de ce que l’avenir nous réserve », a déclaré l’actrice.

L’anatomie de Grey raconte la vie d’une série d’internistes qui travaillent dans un prestigieux hôpital de Seattle. Cependant, en plus d’acquérir de l’expérience et de la réputation en tant que chirurgiens, ils doivent apprendre à équilibrer leur vie personnelle et à faire face à des situations sans fin telles que l’amour, les trahisons et les adieux.

En 2018, le premier spin-off de L’anatomie de Grey frapper l’écran. Poste 19 suit un groupe d’hommes et de femmes qui travaillent à la 19e caserne de pompiers de Seattle, faisant quelques apparitions dans l’émission originale et vice versa. Malheureusement, il n’y a toujours pas de nouvelles sur la rénovation de Station 19, même si c’est devenu un hit, comme Grey’s, donc il y en aura probablement plus.