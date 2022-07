La réaction d’Elizabeth Olsen en voyant Doctor Strange 2 pour la première fois

in

MERVEILLE

L’actrice qui joue Scarlet Witch dans le film avec Benedict Cumberbatch a partagé son expression lorsqu’elle a vu la production Marvel. Regardez la vidéo et découvrez les raisons pour lesquelles il a reporté le visionnage du film !

© GettyElizabeth Olsen à la première de Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Les grandes premières de Univers cinématographique Marvel générer toutes sortes de réactions parmi les fans de la franchise. Les rires, les larmes et les cris de surprise sont monnaie courante dans les salles de cinéma les jours de lancement. Cependant, ce que presque personne ne peut savoir, c’est la réaction des acteurs principaux lorsqu’ils voient le film pour la première fois. elizabeth olsen est l’exception et ici nous vous montrons quelle était son expression en appréciant Doctor Strange dans le multivers de la folie.

L’attention des adeptes de la société Kevin Feige se porte aujourd’hui sur les dernières versions : Thor : Amour et tonnerre au cinéma, et Mme Merveille en termes de séries Disney+. Mais le fort impact de Docteur étrange c’est difficile à oublier. Le long métrage mettant en vedette Benedict Cumberbatch et dirigé par sam raimi C’était la clé pour comprendre les multivers présentés dans Marvel, ainsi que pour introduire de nouveaux personnages.

En ce sens, Elizabeth Olsen s’est montrée comme jamais auparavant dans la peau de Sorcière écarlate après les événements de WandaVision. Dans cette série, Maximoff ne se remet pas de la perte de son partenaire et crée une réalité à la périphérie de la ville dans laquelle sa vie est idyllique. Mais lorsque sa routine revient à ce qu’elle était avant, elle perd ses enfants et son instinct pour les récupérer lui fera faire les pires choses. Quoi qu’il en soit, l’actrice a expliqué dans une interview avec Jimmy Fallon sur Le spectacle de ce soir Je n’avais jamais vu la production finie.

« Je fais partie de ces personnes qui aiment trouver comment améliorer leur propre travail. Mais elle avait un rhume quand nous avons eu la première. Donc ilfr j’ai demandé aux producteurs de m’envoyer une copie pour pouvoir le voir. Le lien portait mon nom et, au moment où je le regardais, je ne voulais pas le voir de cette façon. »Olsen a expliqué en se référant au filigrane que le studio place sur l’image pour éviter les fuites de leurs films.

Avec la cassette déjà disponible sur Disney+, l’actrice a enfin vu le film chez elle. Il a récemment publié un livre pour enfants intitulé Hattie Harmony: Inquiétude détective. Dans le récit officiel de son dernier projet, Elizabeth Olsen a partagé une vidéo dans laquelle on la voit en train d’apprécier le film assise sur le tapis de sa maison et avec une claire expression de surprise. Et c’est ça, sa performance en tant que méchante est si incroyable qu’elle ne peut même pas y croire.

