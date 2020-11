À qui appartient Jason? La querelle sur les droits "Vendredi 13." expliqué

Vous rendez-vous compte que cela fait onze ans que le dernier film « Vendredi 13 » a été projeté dans les salles? Ce n’est pas parce que nous ne nous sentions pas comme Jason Voorhees, le tueur au masque de hockey. Il s’agit d’un vilain différend sur les droits. De quoi s’agit-il et pourquoi nous n’aurons peut-être jamais un autre « vendredi 13 » nous vous expliquons ici.

Jason est-il enfin mort?

En 2009, le remake du premier « Vendredi 13 » est sorti Il a certainement ses fans, mais à part la taille vraiment sensationnelle du buste de cette blonde là-bas (je suis trop paresseux pour rechercher son nom sur Google), la nouvelle édition trop élégante ne m’a pas donné grand-chose. Et c’est une double honte car à ce jour c’est le dernier film de la série « Vendredi 13 », depuis lors, la franchise slasher est aussi morte que Mama Voorhees à la fin de la première partie.

La raison: Pendant des années, les deux principaux auteurs de « Vendredi 13 » ont été dans une dispute amère sur qui a réellement les droits à son tour. En gros, c’est à qui appartient Jason? Nous essayons d’expliquer ce corps à corps.

Un mot rapide pour la classification: le système américain du droit d’auteur est compliqué. Nous ne pouvons pas entrer dans toutes les nuances dans le fouillis de paragraphes ici, mais simplifier un peu si nécessaire. D’ACCORD. Prêt? Allons-y.

Bien sûr, tout le monde connaît la machette. Jason a également tué avec une hache, une seringue et un sac de couchage. Entre autres choses.

Miller contre Cunningham

Les deux têtes têtues qui ont traité du « Vendredi 13 » se disputent le scénariste Victor Miller et le réalisateur et producteur Sean S. Cunnigham. Miller a écrit le scénario du tout premier « Vendredi 13 » à partir de 1980, il en est de même pour l’écrivain classique du film. Cunningham, d’autre part, a produit et dirigé le slasher. Alors l’un a écrit le film, l’autre l’a fait. Et à partir de maintenant, cela se complique.

Les droits du « Vendredi 13 » étaient avec la société Manny de Sean Cunningham pendant des années. C’est à partir de là qu’est née la société Horror, Inc., bien mieux nommée. Mais que le nom soit Manny ou Horror, Inc., le réalisateur et producteur Sean Cunningham a longtemps été le propriétaire de la marque Friday the 13th. C’est parce que la société de Cunningham a répertorié le scénariste Miller comme un écrivain «prêteur», qui a automatiquement cédé tous les droits à son employeur lorsqu’il a embauché Manny pour le poste. Et cela est sur le point de devenir extrêmement important.

Il y a une clause intéressante dans la loi américaine sur le droit d’auteur de 1978. Cela permet à l’auteur d’une œuvre de récupérer les droits sur son œuvre après 35 ans. Cette clause a été créée spécialement pour qu’à un moment donné, les auteurs voient également un peu d’argent lorsqu’ils ont cédé les droits d’un petit film inconnu et qu’ils ne pouvaient pas prévoir que ce film serait un méga-succès mondial – et c’était exactement ce qu’était « Freitag ». le 13 » l’affaire.

Victor Miller, l’écrivain du scénario, veut poursuivre en justice les droits de « Vendredi 13 » retournez vers lui. Son adversaire Sean Cunningham s’y oppose et dit: Miller a alors été employé comme commis qui a livré un travail commandé – parce que l’idée réelle de « Vendredi 13 » lui, Cunningham, avait. Et dans ce contexte, Miller n’a pas le droit de poursuivre en justice pour le droit d’auteur.

Pourrait une scène de « Vendredi 13 » son ou une photo de Sean S. Cunningham lorsqu’on l’interroge sur Victor Miller. A lire : Le HP Spectre x360 14 obtient un écran OLED luxuriant et beaucoup plus d'intelligence artificielle

La Cour était déjà d’accord avec Miller

En octobre 2018, un juge américain a alors statué: Les droits au « vendredi 13 » appartiennent en fait à Victor Miller. Il était alors non Était un employé de la société Manny, tout comme le scénario du film non Travail commandé. Est-ce que c’est hors de la table? Malheureusement non, car même après le jugement du juge, l’affaire reste compliquée. Pour une chose, bien sûr, Sean Cunningham a fait appel. Et d’un autre côté, Jason, le tueur de masques de hockey, n’apparaît même pas dans le premier film.

Attention, spoilers pour un film de 40 ans: dans le premier « Vendredi 13 » le personnage Jason Voorhees ne peut être vu que comme un petit garçon déformé – le «vrai» Jason avec masque et machette n’existe que depuis la troisième partie. Et c’est extrêmement important parce que cela pourrait signifier qu’un tribunal dans la prochaine instance diviserait simplement les droits. Par exemple: Victor Miller détient les droits d’auteur sur le premier film et sur le titre « Vendredi 13 » Sean Cunningham, d’autre part, possède le concept et le design de l’adulte Jason Voorhees dans toutes les variantes.

En langage clair: si le tribunal décide exactement comme décrit ci-dessus, Victor Miller peut (avoir) tourner un nouveau film « Vendredi 13 » à tout moment, ou l’appeler ainsi – seul Jason peut ne pas y figurer. Sean Cunningham, d’autre part, pourrait tirer autant de slashers qu’il le souhaite avec Jason – mais ils ne sont pas autorisés à « vendredi 13 ». être appelé. Et ne sont pas autorisés à faire référence à l’emplacement du Camp Crystal Lake et à tout ce qui s’est passé dans la partie 1. Et personne ne veut un film « Vendredi 13 » sans Jason ou un film avec Jason qui n’est pas un « Vendredi 13 ». est.

Vous voyez: tout est incroyablement confus. À propos, les joueurs souffrent également du hoquet juridique, car depuis 2018, le jeu vidéo « Vendredi 13: Le jeu » n’a pas été autorisé à recevoir de nouveaux contenus ou mises à jour allant au-delà des corrections de bogues purement techniques, etc.

Une capture d’écran du jeu vidéo – c’est authentique, il faut lui donner ça.

L’avenir: incertain

Il appartient à la prochaine autorité judiciaire supérieure de décider de la manière de traiter le « vendredi 13 ». continue. Trois choses pourraient arriver: soit, les droits restent avec Miller. Ou retournez à Cunningham. Ou le deuxième tribunal de district renvoie l’affaire au premier tribunal de district, où toute la folie recommencerait. L’avocat du divertissement bien connu Larry Zerner, qui a lui-même joué dans la troisième partie du « Vendredi 13 » et qui observe l’affaire depuis des années, exploite la variante 1 – les droits restent avec Miller.

« Vendredi 13. » est (ou mieux: était) une série outrageusement rentable qui vaut des millions. Et à un moment donné, quelqu’un fera certainement un nouveau film, quel que soit son nom. Mais cette licence pour imprimer de l’argent ne laissera pas Hollywood rester inactif longtemps. Peut-être que les deux bagarreurs Victor Miller et Sean Cunningham se réuniront à nouveau parce qu’ils se rendront compte que la moitié du charbon est encore plus que pas de charbon.

Jusque-là, nous ne pouvons qu’attendre de voir les fans de Jason, revoir à nouveau les vieux films et discuter de la question séculaire de savoir quel « vendredi 13 » parce que c’est maintenant le meilleur. (C’est la partie 4)