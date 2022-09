Ce sont les 3 meilleures séries de guerre de tous les temps

Opinion

L’action et les événements se déroulant au milieu des guerres sont souvent caractérisés par de grandes batailles à l’écran.

Laissant de côté le monde imaginaire de Jeu des trônes, Maison du Dragon Oui Le Seigneur des Anneaux et la sortie récente de Première vidéo, les anneaux de pouvoir, on peut penser à de grandes productions de guerre qui s’inspirent de faits réels (ou du moins prennent des éléments vrais et rajoutent ce quota de fiction que nous aimons tant). Ce sont des productions qui captivent généralement dès le premier instant et regorgent de grandes batailles que l’on peut voir sur le petit écran.

Dans ce cas, nous vous parlerons de trois productions de guerre très différentes. En ce sens, ils ne seront pas tous des histoires sur la même guerre, et vous ne verrez pas non plus la même qualité de soldats dans chacun d’eux. Ce sont des productions que vous pouvez trouver dans les deux Amazon Prime Video comme sur Netflix et sur HBO Maxet qui s’inscrivent dans l’aventure, le drame et même la science-fiction.

+3 séries de guerre incontournables

3-Vikings

En plus de mentionner le lancement récent de Vikings : Walhallaproduit exclusivement par Netflixon parle de cette fiction sortie de l’Histoire que l’on retrouve dans Netflix sur n’importe quel territoire (si vous êtes en Espagne, vous pouvez également le voir dans hbo max). Créé par Michel Hirstse concentre sur les légendes autour Ragnar, Lagerta et la progéniture qu’ils ont eue : une série de Vikings qui ont exploré le nord de l’Europe et se sont développés, rencontrant des sociétés et des religions inconnues.

2 – Bande de frères

Dans hbo max retrouvez cette mini-série de dix épisodes mettant en vedette des personnalités telles que Michael Fassbender (Extraterrestre), David Schwimmer (copains), Damien Lewis (Patrie) et Tom Hardy (Venin). Une histoire sur la façon dont les soldats de l’une des nombreuses compagnies de parachutistes qui faisaient partie de l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale ont vécu leurs jours. Lancée en 2001, elle est considérée comme l’une des meilleures séries courtes de l’histoire.

1 – L’homme au Haut Château

Dans ce cas, la production se déroule également pendant la Seconde Guerre mondiale mais avec une légère torsion : elle est présentée comme une uchronie dans laquelle l’Axe a gagné la bataille. A partir de là, le Japon et l’Allemagne se partageront le territoire nord-américain et le gouverneront strictement. Cependant, l’apparition de certaines bandes mystérieuses servira à faire vivre la rébellion et les Américains cherchent à renverser cette situation. vous le trouvez dans Amazon Prime Vidéo.

