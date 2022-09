Ce sont les 7 meilleures chansons de tous les temps

MUSIQUE

Des milliers de chansons ont marqué un avant et un après dans l’industrie de la musique. Découvrez une sélection d’entre eux avec Queen, Aretha Franklin, Frank Sinatra et bien d’autres !

© GettyFreddy Mercury, Adele et John Lennon, icônes de la musique.

Lors de la création d’une liste de lecture, vous sentez qu’il y a tellement d’options que vous ne savez pas par où commencer. Quelles sont les meilleures chansons de l’histoire ? Quels artistes ont su se démarquer ces dernières décennies ? Pourquoi un thème musical peut complètement changer l’industrie ? Dans spoilers Nous avons décidé de faire une sélection de ces pièces qui ont marqué un avant et un après dans cet univers. Consultez la liste ci-dessous!

+ Les 7 meilleures chansons de l’histoire

7. Quelqu’un comme toi – Adele

En pensant aux chansons les plus remarquables de l’histoire, nos pensées voyagent probablement avant le début de ce siècle. Cependant, des thèmes musicaux inoubliables ont également été publiés au cours de la dernière décennie. Exemple de ceci est Quelqu’un comme toila chanson de Adèle de 2011 qui faisait partie de vingt-et-un, son deuxième album studio. Ce phénomène, lauréat du Grammy Award de la meilleure performance vocale pop solo, s’est classé numéro 1 dans les charts musicaux de sa première année.

6. Mon chemin – Frank Sinatra

La chanson Mon chemin Il avait d’innombrables versions. En fait, en espagnol, il faut souligner le succès de À ma manière. En fait, son titre est comme d’habitude et c’est une chanson française écrite par Claude François et Jacques Revaux. Quoi qu’il en soit, étant traduit en anglais par Paul Anka, Frank Sinatra l’a popularisé et l’a inclus sur son album éponyme par 1969.

5. Respect – Aretha Franklin

S’il s’agit de références féminines dans l’industrie musicale, il est obligatoire de mentionner Aretha Franklin, le chanteur de soul devenu une véritable légende. L’une de ses chansons dont on se souvient le plus était Respect, écrit et interprété à l’origine par Otis Redding. Dans 1967 a été reprise par la gagnante d’un Grammy pour son album Je n’ai jamais aimé un homme comme je t’aime.

4. Je ne peux pas m’empêcher de tomber amoureux – Elvis

Depuis le biopic de Elvis réalisé par Baz Luhrmann et mettant en vedette Austin Butler a eu sa première, le public n’arrête pas de se souvenir des chansons les plus emblématiques du roi du rock and roll. Et l’un de ceux qui sonne dans le film, est probablement l’un des mieux interprétés de l’histoire. Il s’agit de Je ne peux pas m’empêcher de tomber amoureuxcomposé en 1961 pour le film BleuHawaï de George David Weiss, Hugo Peretti et Luigi Creatore.

3. Je t’aimerai toujours – Whitney Houston

Les artistes féminines ont continué à piétiner avec des interprètes de la stature de Whitney Houston. L’une de ses chansons dont on se souvient le plus était Je vous aimerai toujoursla ballade initialement écrite et enregistrée par Dolly Parton en 1973. Cependant, Houston a présenté une nouvelle version en 1992 dans le cadre de la bande originale du film Le garde du corpsremportant le Grammy Award du disque de l’année.

2. Imaginez – John Lennon

Lorsque des conflits sont générés dans le monde entier qui altèrent la paix de la société, la même chanson commence à retentir pour demander une trêve. On parle de imaginerla chanson thème de John Lennon qu’il a écrit avec Yoko Ono et qui est sorti en 1971. Sans aucun doute, la composition du membre de les Beatles est devenu l’une des chansons de soft rock les plus percutantes de l’histoire de la musique.

1. Bohemian Rhapsody – Reine

Une chanson qui a tout pour plaire et qui marque un avant et un après dans l’histoire de la musique ? La réponse est simple : Rhapsodie bohémienne. Le single de Quoi dansécrit par Freddie Mercurefaisait partie de Une nuit à l’opéral’album publié en 1975. Ce qui a retenu l’attention de cette pièce, c’est sa capacité à se maintenir même sans refrain et combinant une introduction a cappella, un moment d’opéra et même un solo de guitare.

