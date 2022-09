The Patient Episode 5 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

La date de sortie de Patient Episode 5 a été officiellement annoncée et à cause de cela, tous les fans de cette série la recherchent vraiment partout sur Internet. Maintenant, après avoir vu l’excitation des fans, que va-t-il se passer ensuite dans l’histoire ? Nous sommes maintenant ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails liés à la date de sortie de The Patient Episode 5. En dehors de cela, vous saurez où regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Alors lisez cet article jusqu’à la fin et vous trouverez tous les détails.

Il s’agit d’une série limitée de thrillers psychologiques américains créée par Joel Fields et Joe Weisberg. Son premier épisode vient de sortir le 30 août 2022 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays. De nombreuses personnes de différentes régions attendent son prochain épisode à venir.

L’histoire de cette série tourne autour d’un thérapeute (Steve Carell) et d’un tueur en série nommé Sam Fortner. Au fur et à mesure que vous commencerez à parcourir cette série, vous la trouverez vraiment très intéressante et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent la date de sortie de The Patient Episode 5. Alors sachons-le.

La date de sortie de l’épisode 5 du patient

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de The Patient Episode 5. Le nom de ce prochain épisode est « Pastitsio » et il sortira le 20 septembre 2022. Après avoir connu la date de sortie exacte, les fans de cette série seront très heureux de savoir ce qui va se passer dans ce prochain épisode.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette saison en cours.

Admission

Alan apprend à méditer

Problèmes

Compagnie

Pastitsio

Charly

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de cette série.

Steve Carell comme Alan Strauss

Domhnall Gleeson comme Sam Fortner

Andrew Leeds comme Ezra Strauss

Laura Niemi comme Beth Strauss

Linda Emond comme Candace Fortner

David Alan Grier comme Charlie Addison

Où diffuser le patient ?

Si vous souhaitez diffuser cette série, vous pouvez la regarder sur Hulu et c’est la plateforme officielle de la série. Si vous n’avez regardé aucune de ses dates de sortie, vous pouvez regarder cet épisode ici à tout moment. Comme nous le savons, Hulu est une plate-forme multimédia payante, mais si vous l’utilisez pour la première fois, elle offre un essai gratuit de 30 jours.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de The Patient Episode 5, les détails complets sur l’émission, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Patient Episode 5, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

