Frasier Staffer révèle le scénario du pilote Revival Show

Comme le rapporte People, le Fraser revival show a une nouvelle mise à jour. Un tweet récent de Fraser Jeff Greenberg, membre du personnel, a confirmé lundi que la production du renouveau était officiellement en cours. Sur Twitter, Greenberg a partagé une photo du script de l’épisode du pilote avec la légende, « Et ainsi ça commence. Encore. » Le scénario du pilote du prochain renouveau répertorie Joe Christalli et Chris Harris en tant qu’écrivains et le réalisateur de télévision James Burrow (qui a aidé à la série originale) en tant que réalisateur de l’épisode. Le pilote s’intitule « The Good Father », qui est un clin d’œil à l’original de l’émission Fraser pilote, qui s’appelle « The Good Son ».

Le tweet a depuis été supprimé.

En octobre, Deadline a rapporté que Paramout + avait commandé une saison de la série Revival. Kelsey Grammaire, l’homme derrière le personnage principal de la série, reprendra son rôle de psychiatre de la radio en plus de servir de producteur exécutif sur la reprise. Au moment de l’annonce, Grammer a complimenté le scénario de la série à venir et a déclaré à Deadline que les scénaristes étaient « dans les dernières étapes du scénario final du premier épisode de la Fraser redémarrez et ça a l’air plutôt bien. » L’acteur a poursuivi: « J’ai eu quelques essais et j’ai pleuré. Alors tu sais, je suis heureux. »





Kelsey Grammer a déclaré que son personnage « trouverait de nouveaux défis » sur le renouveau

Grammer a également parlé avec People et a révélé que le Fraser Les répétitions du renouveau devraient commencer en février après environ « six ou sept ans » de travail en coulisses sur la prochaine émission. Dans le renouveau, Frasier Crane de Grammer quittera le cadre précédent de Seattle de la série et poursuivra son travail dans une nouvelle ville. Tout en réfléchissant au changement de décor du personnage, Grammer a déclaré: « [Frasier is] notre brave petit soldat qui continue dans la vie, trouvant de nouveaux défis et un nouvel amour et de nouvelles personnes et une nouvelle ville et des trucs comme ça. »

Bien que le Fraser revival ramènera Grammer, tout le monde de la distribution originale ne fera pas partie de la nouvelle série. David Hyde Pierce (qui jouait Niles Crane dans la série télévisée) ne reviendra pas pour le renouveau, pas plus que feu John Mahoney (qui jouait Martin Crane), décédé en février 2018.

Grammer a déclaré à People : « Je suis vraiment très excité à ce sujet, et nous honorerons certainement toujours le passé. Nous devons honorer le fait que John Mahoney est décédé et que Martin n’est plus avec nous. Nous allons nous en occuper. avec certitude. »

Il n’y a toujours pas de date officielle fixée pour le Fraser la relance; cependant, la série originale est actuellement disponible pour regarder sur Hulu.