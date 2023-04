HBO Max : 5 séries similaires à EUPHORIA à regarder avant la SAISON 3

POOLEX Q-Line 5kw 35m3 max Pompe a chaleur piscine Poolex

Pompe à chaleur piscine Poolex Q-Line 5 Full Inverter 5kw pour piscine jusqu'à 35 m3 - Modèle PC-QBC050 1 Kit By-Pass offert La pompe à chaleur dédiée aux bassins de 20 à 50 m3 Le volume moyen des nouvelles constructions de piscine a été divisé par 2 en 40 ans. Aujourd'hui il se situe aux alentours de 32 m3. C'est autour de ce volume d'eau précis qu'est née la Q-Line. Souhaitant proposer un produit facile d'installation et d'utilisation, Poolex a créé une pompe à chaleur dédiée aux bassins dès 20 m3, concentrant ce qui se fait de mieux en termes de technologie, d'ergonomie, de design et de performance. Full Inverter que l'on retrouve sur la majorité des pompes à chaleur Poolex permet une réduction de la consommation de 30 à 35% sur 1 an, grâce, notamment à un compresseur et un ventilateur à fréquence variable. Le soufflage vertical, permettant quant à lui un gain de place important, facilite le choix de la zone d'installation. Côté utilisateur, tout a été prévu pour rendre cette pompe à chaleur facile à vivre. Son boîtier de commande en façade peut être piloté depuis votre smartphone grâce à son module WiFi intégré. Les LED en façade indiquent par un code couleur si la température demandée est atteinte ou non. Son design, alliant formes cubiques et rondeurs, lui permettent de s'accorder à tous les styles de piscines et sa coque en ABS lui donne la résistance nécessaire pour longue durée de vie. AVANTAGES Technologie Full Inverter Ultra silencieuse & économique Design vertical compact Soufflage vertical Technologie LED Façade en ABS Anti-UV Réversible Compatible traitement au sel Full Inverter Système Antigel breveté Gaz réfrigérant R32 Silencieuse Technologie Wifi Technologie LED Ventilation verticale Compresseur Toshiba Ventilation verticale Le soufflage vertical de la Q-Line permet un gain de place important grâce à la réduction de la zone d'évacuation de l'air vicié. Avec un design vertical, elle s'installe dans des locaux techniques des plus restreints. Technologie Full Inverter +35% d'économies Déjà prisée par les secteurs du chauffage et de la climatisation domestiques, la technologie Full Inverter permet un fonctionnement intelligent de votre pompe à chaleur grâce à un réglage précis du ventilateur et du compresseur. Au démarrage de la pompe, contrairement à une pompe traditionnelle, le compresseur démarre progressivement. Un régulateur automatique booste la capacité de la PAC pour une montée en température rapide lorsque la température de consigne est éloignée de la température du bassin. Pendant la saison, et pour maintenir la température de consigne, la pompe à chaleur fonctionne à puissance réduite. Ce régime en continu signifie que la pompe à chaleur Full Inverter fonctionne de manière plus stable, ce qui préserve le compresseur en évitant les démarrages et arrêts intempestifs, se traduisant en économies d'énergie supérieures à 35%. Facade en ABS anti-UV Prisé dans le secteur du matériel informatique et de la décoration, l'ABS...