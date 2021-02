Un interprète ASL vole la vedette lors de l’hymne national du Super Bowl

Eric Church et Jazmine Sullivan n’étaient pas les seuls à avoir écrasé l’hymne national avant le Super Bowl de dimanche.

Warren «Wawa» Snipe a interprété la chanson en American Sign Language et a convaincu les fans dans le processus. Il a également joué pendant son interprétation de « America the Beautiful ».

«Connu affectueusement par beaucoup sous le nom de Wawa, il a été un pionnier en tant qu’artiste d’enregistrement acclamé dans le monde du hip-hop et a développé son propre créneau: le Dip Hop, qu’il définit comme« Hip Hop à travers les yeux sourds », la National Association of the Deaf a écrit en annonçant qu’il interpréterait l’hymne, ainsi que «America the Beautiful».

Le public a certainement adoré la passion de Snipe.

« Je ne sais pas pour vous mais Warren » WAWA « Snipe a volé la vedette !!! » une personne a écrit.

J’adore Eric Church et Jazmine Sullivan a chanté magnifique mais WOW avez-vous vu l’interprète en haut de l’écran pendant l’hymne national?! C’est une GRANDE énergie, j’adore !! #Super Bowl – Victoria Kirwan (@alwaysinboots) 7 février 2021

« Vraiment obsédé par l’interprète ASL de l’hymne national, » une autre personne a écrit.

« Warren Snipe est l’artiste qui vient de chanter l’hymne national en ASL au #Super Bowl. Il a volé la vedette » quelqu’un d’autre a écrit.

Snipe, qui a joué dans la série télévisée «Black Lightning», est un artiste chevronné.

« Originaire de la région DC / MD / VA, Wawa divertit le public depuis 2005 avec un accueil critique et des critiques positives », a déclaré le NAD.

« Son rendu unique de Dip Hop explore le Hip Hop à travers un mélange fascinant d’audio et d’images, et cherche à mettre les artistes sourds sur la carte dans l’intérêt du grand public. En 2016, Wawa a sorti un album – » Deaf: So What ?! « – qui a été conçu pour montrer l’attrait de la musique à tous, y compris aux sourds. »