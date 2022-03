Une femme révèle son pacte de suicide secret avec son mari mourant

Le mari d’une femme souffre d’un cancer depuis peu et le traitement lui a fait rappeler les vœux de mariage qu’elle avait prononcés il y a tout ce temps.

Dans ses vœux, elle a partagé un secret spécial que personne d’autre, pas même son mari, n’a compris. Et maintenant, alors que son mari se prépare à mourir, elle prévoit maintenant de donner suite à ce vœu douloureux.

La femme a juré de se suicider au décès de son mari.

Sur le subreddit « r/TrueOffMyChest », les Redditors disposent d’un espace sécurisé où ils sont autorisés à obtenir tout ce qu’ils veulent « de leur poitrine » juste pour avoir un endroit où partager leurs pensées et leurs sentiments.

« Un endroit où vous débarrasser de vos affaires personnelles. Pas pour des opinions, pas pour des conseils relationnels, et pas pour prêcher », explique la section À propos du sous-reddit. « Un endroit pour les gens qui ont besoin de s’exprimer. »

Le mari de ce Redditor pourrait succomber au cancer dont il souffre et, à ce titre, elle a révélé qu’elle prévoyait de partir avec lui s’il partait.

« Je lui ai dit dans les vœux de mariage que j’ai écrits que mon cœur sera avec lui partout où il ira », commence-t-elle. «Ce ne sont pas seulement des mots qui jouent bien pour les invités au mariage. J’ai toujours pris mes vœux au sérieux.

Elle va plus loin, expliquant que son mari est vraiment la seule personne dans sa vie qui compte si profondément pour elle – justifiant ainsi qu’elle ne fera de mal à personne d’autre en partant non plus.

« Mon ancienne famille m’a rejeté il y a longtemps. Nous n’avons pas d’enfants. Il est la seule famille que j’ai », écrit-elle. « Et je regarde le cancer le dévorer vivant. Mais il ne sait pas qu’il y a plus d’une vie en jeu. »

Sa résolution est effrayante car le message magnifiquement déchirant qu’elle transmet montre à quel point elle a réfléchi à ce qu’elle est prête à faire.

« Si le cancer le prend, je ferai tout mon devoir envers lui. Je prendrai les dispositions nécessaires et veillerai à ce qu’il soit envoyé comme il le souhaite », explique-t-elle.

« J’irai à l’enterrement et je consacrerai mon cœur à lui dire au revoir. Mais les invités ne sauront pas alors que c’est un au revoir temporaire.

Elle rappelle une bouteille de pilules qu’elle a apportée plus tôt et dit qu’elle « avalera » la bouteille après les funérailles et qu’elle « ne le laissera pas partir seul ».

Alors que vous pourriez vous attendre à ce que les commentaires soient pleins d’explications « le suicide n’est jamais la réponse », les Redditors qui ont posté dans la discussion étaient beaucoup plus réfléchis et sympathiques que prévu.

La situation est douloureusement nuancée, et alors que tout le monde reconnaissait que la femme méritait de vivre une longue vie stimulée par le souvenir de son mari, les commentateurs ont au moins compris que la femme faisait face à une situation profondément douloureuse.

« Je veux dire quelque chose de profondément utile », a écrit le commentaire principal, « mais je pense que je me rapporte un peu trop au fait d’être attaché à la vie par une seule autre âme. Au contraire, je me sens un peu moins seul.

La pensée de perdre la personne que vous aimez le plus est profonde et accompagnée des mots réconfortants, « votre vie compte aussi par elle-même ».

De nombreuses personnes ont partagé leurs propres expériences des deux côtés – les survivants du cancer et les veuves/veufs – disant tous quelque chose de similaire.

Compatissant, mais admettant que le résultat de ses actions pourrait ne pas être ce que son mari veut vraiment.

Il y a plusieurs commentaires qui mentionnent également une sorte de conseil ou d’aide professionnelle, pour surmonter tout traumatisme qu’elle pourrait subir.

Mais finalement, la gentillesse et la compassion dont elle a fait preuve de la part de ces inconnus au hasard sur Internet témoignent de l’humanité qui existe toujours.

