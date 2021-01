Renault Kiger: d’abord pour l’Inde, puis pour le monde

La gamme de Renault en Inde continue de croître et après le lancement du Triber il y a environ deux ans, la marque gauloise a maintenant fait connaître le Renault Kiger.

La grande différence entre les deux modèles, au-delà des sept sièges de la Triber, est que si le premier est exclusivement destiné au marché indien, le second est accompagné d’une promesse: atteindre les marchés internationaux.

Cependant, cette promesse apporte quelques doutes. Premièrement, quels marchés internationaux Kiger atteindra-t-il? Arrivera-t-il en Europe? Si oui, comment se positionnera-t-il dans la gamme Renault? Ou finira-t-il par devenir une Dacia comme elle l’a fait avec le Renault K-ZE que nous connaîtrons en Europe sous le nom de Dacia Spring?

Petit à l’extérieur, grand à l’intérieur

D’une longueur de 3,99 m, d’une largeur de 1,75 m, d’une hauteur de 1,6 m et d’un empattement de 2,5 m, le Kiger est plus petit que le Captur (4,23 m de long; 1,79 m de large, 1,58 m de haut et 2,64 m d’empattement).

Malgré cela, le nouveau SUV gaulois propose un généreux compartiment à bagages de 405 litres de capacité (le Captur varie entre 422 et 536 litres) et des références dans le sous-segment des SUV urbains.

Sinon, voyons voir: à l’avant le Kiger offre la meilleure distance entre les sièges du segment (710 mm) et à l’arrière le plus grand espace pour les jambes (222 mm entre les sièges arrière et avant) et pour les coudes (1431 mm) dans le segment.

Clairement Renault

Esthétiquement, la Renault Kiger ne cache pas que c’est une … Renault. À l’avant, on voit une calandre typique de Renault, et les phares rappellent ceux du K-ZE. À l’arrière, l’identité Renault est indéniable. Les « coupables »? Les phares en forme de «C» qui sont déjà devenus une image de marque facilement reconnaissable du constructeur gaulois.

Quant à l’intérieur, bien qu’il ne suive pas le langage stylistique en vogue dans des modèles comme la Clio ou Captur, il se présente avec des solutions typiquement européennes. De cette façon, nous avons un écran central de 8 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto; Entrées USB et nous avons également un écran 7 ”pour remplir le rôle de tableau de bord.

Et la mécanique?

Développé sur la base de la plateforme CMFA + (la même que le Triber), le Kiger est livré avec deux moteurs, tous deux de 1,0 l et trois cylindres.

Le premier, sans turbo, délivre 72 ch et 96 Nm à 3500 tr / min. Le second, en revanche, se compose du même turbo trois cylindres de 1,0 l que nous connaissons déjà de Clio et Captur. Avec 100 ch et 160 Nm à 3200 tr / min, ce moteur sera dans un premier temps associé à une boîte manuelle à cinq rapports. Une boîte CVT devrait arriver plus tard.

Le système «MULTI-SENSE», qui vous permet de choisir trois modes de conduite – Normal, Eco et Sport – qui modifient la réponse du moteur et la sensibilité de la direction, est déjà commun à toutes les boîtes.

Pour l’instant, on ne sait toujours pas si le Renault Kiger arrivera en Europe. Cela dit, nous vous laissons la question: aimeriez-vous le voir?