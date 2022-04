Leslie Grace taquine un film « fou » de Batgirl, dit que les pourparlers de suite ont commencé

La star du futur Fille chauve-souris le film ne peut pas attendre que les fans voient ce qu’ils ont tous en réserve. Récemment, le tournage du film s’est terminé avant sa première prévue sur HBO Max plus tard cette année, alors que le film saute les salles pour passer directement au streaming. Leslie Grace joue le rôle principal de Barbara « Babs » Gordon, la fille du commissaire James Gordon (JK Simmons) et protégée de Batman (Michael Keaton).

Grace a longuement parlé du film dans une nouvelle interview avec Variety. Elle admet qu’elle a réussi à s’impressionner avec la performance qu’elle a livrée en tant que Batgirl, dépassant ses propres attentes de ce dont elle était capable. Dans le même temps, elle a également parlé de l’expérience d’apprentissage qu’elle a eue en partageant l’écran avec Simmons, Keaton et Brendan Fraser, qui joue le méchant Firely. Bien que Grace ne puisse pas divulguer beaucoup de détails, elle taquine également la folie qui sera vue dans le film.

« Elle dépasse définitivement ce que je pensais. J’ai dû invoquer des choses en moi dont je ne savais même pas qu’elles étaient là… Il se passe des trucs fous. Il y a beaucoup de feu parce que, comme tout le monde le sait maintenant, il joue Firefly . Il y a un feu fou. Il y a des cascades folles, des gouttes folles. C’est une fille de motard, donc vous allez la voir faire un tas de badasserie… Je ne pouvais même pas croire que je partageais l’espace avec Batman. Je veux en dire plus, mais je ne peux pas. C’était fou.

Cela signifie-t-il que nous verrons beaucoup plus Grace dans le rôle au-delà de ce film ? Cela dépendra de la façon dont les fans réagissent à Fille chauve-sourisbien sûr, mais cela ne signifie pas que des discussions préliminaires sur Batgirl 2 n’a pas commencé. Grace dit qu’il y a tellement de potentiel de scénario dans ce film qu’il y a beaucoup de possibilités de suivi.

« Nous devons d’abord voir ce premier. Mais il y a certainement des discussions sur ce que cela pourrait être. J’ai vu une partie de ce que nous avons tourné, évidemment dans la lecture et des trucs comme ça, et c’est fou. Nous avons déjà J’ai parlé d’où allons-nous prendre cela à partir d’ici parce qu’il se passe tellement de choses dans ce film. Il y a beaucoup de thèmes différents dans l’intrigue que nous abordons. Ce n’est pas seulement l’action. Il y a une histoire d’amour. Il y a ce père- relation fille. Il s’agit de regarder le monde à travers une lentille qui n’est pas seulement en noir et blanc et de voir la couleur et le spectre entre les choses.

Adil El Arbi et Bilall Fallah ont réalisé Fille chauve-souris sur un scénario de Christina Hodson. Le film met en vedette Leslie Grace, JK Simmons, Michael Keaton, Brendan Fraser, Ivory Aquino, Jacob Scipio, Rebecca Front, Corey Johnson et Ethan Kai. Le film a terminé le tournage plus tôt ce mois-ci.

« Ecosse, merci infiniment de nous avoir accueillis à bras ouverts et de nous avoir offert la ville parfaite pour créer notre Gotham », a posté Grace sur Instagram à la fin du tournage. « Ce n’est pas encore la fin, mais je ne voulais pas manquer un instant pour vous dire merci alors que je suis assis ici à réfléchir à tout ce que nous avons vécu grâce à vous. Je n’oublierai jamais mon temps ici. »





Fille chauve-souris n’a pas de date de première officielle fixée pour le moment, mais devrait arriver sur HBO Max fin 2022.





