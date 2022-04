History et Greenpeace lancent le documentaire Por Acá No

L’HISTOIRE

Chino Darín et Natalie Perez deviennent des militants de l’organisation qui lutte contre l’industrie pétrolière en mer d’Argentine. C’était la présentation à l’Arctic Sunrise!

© HistoireChino Darín et Natalie Perez jouent dans le documentaire Por Acá No.

Connaître l’histoire nous permet de savoir où nous allons. Sous cette prémisse, Histoire et Greenpeace ont uni leurs forces pour sortir leur premier documentaire intitulé pas iciqui explore la situation écologique actuelle à la suite de la activité pétrolière en mer d’Argentine. Pour cela, ils ont convoqué Natalie Perez et Chino Darin, artistes chargés de diffuser le message de l’organisation environnementale. Découvrez les photos de la présentation ici !

le brise-glace lever du soleil arctiquel’un des trois navires de recherche de Greenpeace, a atterri à Puerto Argentino le 15 avril et y sera jusqu’au dimanche 17. Ce week-end, ils réaliseront visites guidées gratuites sur le pont, en plus d’un programme d’activités qui comprend des espaces pour enfants et des spectacles musicaux. Tout cela se déroule de 10h à 18h à Dársena Norte 6 (Cecilia Grierson 400), Puerto Madero.

Le navire mène une campagne contre la pêche illégale. la pollution plastique en mer et, principalement, la désastre écologique des compagnies pétrolières. Cette question a été abordée dans le documentaire qui aura sa première officielle le 20 avril et qui, à partir de 18h00, pourra être visionné via les plateformes numériques de Greenpeace. Il a la participation des artistes Chino Darín et Natalie Perez, la journaliste Diego Pogi et le directeur général de l’organisation, Diego Salas.

En quoi consiste? pas ici expose la manière dont l’industrie pétrolière cherche à s’emparer de la mer d’Argentine pour continuer à faire des profits au prix de la destruction de l’habitat d’espèces uniques, en se concentrant sur l’attaque de la baleine franche australe, icône maritime du pays. À travers des paysages impressionnants du sud de l’Argentine, tels que Mar del Plata, Caleta Córdova et Puerto Madryn, History et Greenpeace parviennent à montrer sa biodiversité et à expliquer comment ces écosystèmes peuvent être protégés.

Dans sa présentation, l’actrice -qui vient de sortir presque heureux sur Netflix – a dit : « MJe me sens heureux et reconnaissant d’en faire partie. Je voudrais qu’on se souvienne de moi comme quelqu’un qui a fait quelque chose pour changer les choses. J’espère que ce grain de sable que j’apporte, accompagnant cette cause, incitera de plus en plus de personnes à adhérer”. Et il a fait remarquer : «Cela me fait me sentir plus argentin. Je suis très fier et excité. Je veux que la planète soit un peu mieux”.

Pour sa part, Chino Darín, une autre des célébrités qui a travaillé comme activiste dans la tournée qu’il propose pas iciassuré: « Pour moi ce fut une expérience inoubliable. Je suis très fier et il me semble que ce qui est positif dans tout cela, c’est que renouveler l’espoir. Cela me donne l’impression que l’on peut faire quelque chose pour que les choses changent. Pouvoir me prêter à donner voix et répercussion à de si nobles campagnes me fait du bien”.

