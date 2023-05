Ce que l’on sait de la saison 2 de « La roue du temps » : date de sortie, premières images et plus

Sun Lotion solaire imperméable SPF50 – pour enfants, 150 ml

<h2>Lotion solaire pour les enfants dès l'âge de 1 an.</h2> <p> </p> <p><strong>Que signifie l'été pour les enfants </strong>? Les vacances, les activités de plein air, les sorties entre amis, les baignades... Bref, profiter du beau temps sans se soucier de quoi que ce soit. Cependant, il ne faut pas oublier que la <strong>peau des enfants</strong> est plus fine et plus sensible que celle des adultes, et qu'il convient donc de la protéger correctement.</p> <p> </p> <p><strong>La lotion solaire SPF50 pour enfants est le choix idéal pour protéger la peau délicate de vos enfants, car elle :</strong></p> <ul> <li>protège la peau des rayons nocifs du soleil,</li> <li>elle est <strong>résistante à l'eau </strong>et au sable,</li> <li>elle s'applique facilement et rapidement à l'aide d'un flacon <strong>pulvérisateur</strong>,</li> <li>protège la peau des rayons UV-A et UV-B,</li> <li>convient à tous les enfants de plus d'un an. </li> </ul> <p> </p> <h2>Lotion résistante à l'eau avec embout pulvérisateur pour une application facile.</h2> <p> </p> <p>La<strong> lotion solaire SPF50</strong> est conçu pour protéger la peau des rayons UV-A et UV-B. En plus d'être <strong>résistante à l'eau</strong>, elle est également <strong>résistante au sable</strong>, ce qui signifie qu'il n'est pas gras et que le sable n'adhère pas à la peau.</p> <p>Lorsque nous passons du temps au soleil, nous ne devons pas oublier la<strong> peau délicate des enfants et des bébés</strong>, qui a particulièrement besoin d'une protection adéquate contre les rayons du soleil pendant les mois d'été. La<strong> lotion solaire résistant à l'eau</strong> est donc le bon choix pour votre <strong>famille</strong>, car il est conçu à la fois pour les <strong>adultes</strong> et les <strong>enfants</strong>.</p> <p> </p> <h2>Crème solaire avec FPS 50.</h2> <p> </p> <p><strong>Le facteur de protection solaire ou FPS (Sun Protection Factor) </strong>indique combien de temps nous pouvons rester au soleil sans attraper de coups de soleil. Un FPS de 50 signifie donc que l'on peut rester au soleil jusqu'à 50 fois plus longtemps que si l'on ne portait pas de crème solaire. <br /> </p> <p><strong>Que faut-il prendre en compte avant de s'exposer au soleil ?</strong></p> <ul> <li>Choisissez judicieusement vos <strong>vêtements</strong> - les vêtements de couleur <strong>foncée</strong>, <strong>non extensibles </strong>et à mailles serrées protègent mieux des rayons du soleil que les vêtements de couleur claire.</li>...