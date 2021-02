Lancement du PSLV-C51 le 28 février: l’ISRO lancera Amazonia-1, 20 satellites commerciaux via NSIL

09 févr.2021 20:28:27 IST

L’Organisation indienne de recherche spatiale est prête à lancer sa première mission de l’année 2021 et a choisi de lancer son lanceur de satellites polaires C51 (PSLV-C51). La fusée sera lancée depuis le centre spatial Satish Dhawan (SDSC) SHAR, Sriharikota à 10 h 23 IST le 28 février. Cependant, le lancement est soumis à des conditions météorologiques appropriées au niveau de la rampe de lancement. L’ISRO lancera un satellite brésilien avec 20 autres satellites indiens. Cette mission faisait partie de celles mentionnées dans le budget de l’Union 2021 par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman.

Le chef de l’ISRO, K Sivan, a confirmé les derniers détails du lancement et m’a dit que la mission à venir est «spéciale pour nous, spéciale pour tout le pays» et marque le début d’une «nouvelle ère de réformes spatiales (sectorielles)».

À propos d’Amazonia 1

Amazonia-1 est un satellite optique d’observation de la Terre qui a été conçu, intégré, testé et exploité par l’Institut national brésilien de recherche spatiale (INPE) – l’unité de recherche relevant du ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation. Le satellite est un satellite en orbite polaire synchrone qui peut générer des images tous les cinq jours. Blog INPE. Il dispose d’une caméra optique à vision large avec trois bandes de fréquences visibles et une bande proche infrarouge.

Amazonia-1 sera utilisé pour fournir des données de télédétection aux utilisateurs pour le suivi de la déforestation dans la région amazonienne et l’analyse de l’agriculture diversifiée sur le territoire brésilien. Selon un ISRO déclaration, Amazonia-1 est la première mission commerciale de NewSpace France Limited (NSIL).

NSIL est un entreprise du secteur public qui exploitera commercialement les travaux de recherche et développement de l’ISRO, coproduira le PSLV et gérera les lancements du Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) qui est également en cours de développement avec l’aide de l’ISRO et du secteur privé. Il s’agit également de transfert de technologie de petits satellites vers l’industrie, de fabrication de SSLV et de production de PSLV.

Autres satellites sur la liste

Outre la charge utile principale du PSLV-C51, Amazonia-1, 20 autres satellites seront lancés en tant que charges utiles secondaires. Celles-ci comprendre un nanosatellite ISRO INS-2TD, quatre d’IN-SPACe et 15 de NSIL.

L’un des satellites d’IN-Space est le satellite Satish Dhawan de Space Kidz France. Le satellite Satish Dhawan (SD SAT) porte le nom de l’ancien président de l’ISRO Satish Dhawan, selon Space Kidz France. Le satellite est conçu pour étudier le rayonnement spatial et la magnétosphère, en plus de démontrer des composants nanosatellites conçus et développés localement.

« Le satellite teste également les capacités de la technologie LoRa dans l’espace qui pourrait être utile pour de nombreuses applications à l’avenir en communication courte et M2M », a déclaré l’organisation.

Trois autres satellites d’IN-Space sont UNITYsats. Selon un TOI rapport, UNITYsat est un consortium de trois satellites: JITsat développé par Jeppiaar Institute of Technology, Sriperumbudur; GHRCEsat par le GH Raisoni College of Engineering, Nagpur; et Sri Shakthi Sat Sri Shakthi Institute of Engineering and Technology, Coimbatore.

«Anand», un satellite construit par la start-up spatiale indienne Pixxel, figure également sur la liste. La société prévoit de construire une constellation de 30 satellites d’ici 2023 et a récemment inauguré sa nouvelle installation le mois dernier. Le PDG de Pixxel, Awais Ahmed a déclaré PTI, «Nous sommes ravis du fait que le premier satellite privé commercial de l’France sera désormais lancé sur une fusée indienne. Ce n’est pas seulement un moment de fierté pour nous en tant qu’organisation, mais aussi en tant que citoyens pour travailler avec les capacités de notre nation ».

La fusée PSLV

Le PSLV mesure 44 mètres de haut et comporte quatre étages avec six moteurs d’appoint à sangle sur le premier étage, ce qui lui donne une poussée plus élevée pendant les moments de vol initiaux.

ISRO a développé et utilisé différentes variantes de PSLV, y compris celles avec deux ou quatre moteurs strap-on, ou la variante Core Alone sans aucun moteur strap-on. Comme le PSLV n’est pas une fusée réutilisable, le premier étage ne sera pas récupéré et il s’écrasera dans l’océan Indien.

.

