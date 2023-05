Exclusif : Julia Louis-Dreyfus ouverte à une autre émission télévisée de longue durée qui n’est pas « dérivée »

En tant que l’un des artistes les plus récompensés de l’histoire de la télévision, Julia Louis Dreyfus a certainement fait ses preuves sur le petit écran. Elle est très connue pour son rôle d’Elaine dans la comédie à succès Seinfeld, une émission qui reste l’une des sitcoms les plus populaires de tous les temps. Louis-Dreyfus continuerait à partir de cette émission pour trouver un succès encore plus grand, obtenant des éloges pour son travail dans les émissions de télévision Les nouvelles aventures de la vieille Christine et Veep. Elle apparaît également avec des apparitions mémorables dans d’autres émissions de télévision comme Calme ton enthousiasme et 30 Rocher.





Louis-Dreyfus a fait plus de films ces dernières années, et cela inclut une présence dans l’univers cinématographique Marvel avec son rôle dans Veuve noire et Panthère noire : Wakanda pour toujours; un personnage qu’elle a également joué dans la série Disney + Le faucon et le soldat de l’hiver. Plus tôt cette année, elle est également apparue dans la comédie romantique Netflix Vous les genset elle peut ensuite être vue dans le nouveau film de Nicole Holofcener Tu blesses mes sentiments. Elle s’occupe certes, mais quelle est la prochaine étape pour Louis-Dreyfus ?

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Dans une nouvelle interview accordée à 45secondes.fr, qui sera publiée prochainement dans son intégralité, Louis-Dreyfus nous a parlé d’éventuelles évolutions de carrière. Alors qu’elle a passé de nombreuses années sur le petit écran et qu’elle a passé plus de temps à travailler sur des films plus récemment, Louis-Dreyfus reste ouverte à faire une autre série télévisée à long terme. Elle note qu’elle ne recherche pas exactement un genre ou un type de projet spécifique et qu’elle est plus intriguée par des idées originales qui ne sont pas « dérivées ». Comme l’explique Louis-Dreyfus :

« Je suis ouvert à tout ce qui est bon. Je suis très content de trouver du bon matériel où qu’il se trouve. Donc si c’est une série qui dure quelques années, je suis partant pour ça. Si c’est un film qui tourne pour un couple mois dans n’importe où, je suis partant pour ça aussi. Je suis juste à la recherche de matériel frais qui ne soit pas dérivé. Est-ce quelque chose dans lequel je peux vraiment mordre à pleines dents? Mais je ne suis pas comme penser en termes de genre en soi. »





Julia Louis-Dreyfus retrouve Nicole Holofcener pour son nouveau projet

Parc Jeong

Louis-Dreyfus peut ensuite être vu dans le nouveau film Tu blesses mes sentiments. A partir de A24, le film est écrit et réalisé par Nicole Holofcener. Dans notre interview exclusive, Holofcener a également évoqué sa collaboration avec Louis-Dreyfus sur le projet. Les deux avaient déjà travaillé ensemble il y a dix ans pour le film Assez dit, et bien que cela ait pris dix ans, Holofcener avait essayé de collaborer avec le multiple lauréat d’un Emmy sur un nouveau projet depuis. Comme Holofcener nous le dit :

« J’ai toujours été une grande fan d’elle. Et le fait qu’elle voulait être dans Assez dit était passionnant, et elle avait tout à fait raison pour le rôle. Alors je lui ai demandé. Je ne savais pas que cela arriverait. Mais ceci étant arrivé, j’ai eu envie de retravailler avec elle, même si cela a pris beaucoup d’années. Mais je vous ai dit la prémisse de cela et j’ai dit: ‘Seriez-vous intéressé à être dans un film à ce sujet?’ Et elle a dit : « Ouais », et j’ai donc pu l’écrire, ou continuer à l’écrire, en pensant à elle, ce qui est une bénédiction à avoir, parce que je l’imaginais en train de tout dire. C’est un cadeau. »

Tu blesses mes sentiments suit Louis-Dreyfus en tant que romancier dont le mariage est bouleversé lorsqu’elle surprend la réaction honnête de son mari à sa nouvelle histoire. Outre Louis-Dreyfus, le film met également en vedette Tobias Menzies, Michaela Watkins, Arian Moayed, Owen Teague et Jeannie Berlin. Louis-Dreyfus et Holofcener ont produit le long métrage avec Anthony Bregman et Stefanie Azpiazu.

Tu blesses mes sentiments sortira dans tout le pays le 26 mai 2023. Vous pouvez consulter la bande-annonce du film ci-dessous.