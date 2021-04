Un mec regarde sa petite amie le tromper dans une émission de télé réalité bizarre

NOUVOMEUBLE Petit meuble tv design blanc laqué SANDREA

Osez le design dans votre salon en craquant pour ce magnifique petit meuble TV ! Sa belle couleur blanche illuminera toute votre pièce, mais donnera du dynamisme à votre décoration. 100% original et plein de style, on adore le motif damier de sa porte qui fait la différence et attirera tous les regards. Pour encore plus d'effet, n'hésitez pas à créer un contraste avec un papier peint coloré. Il est joli, mais il saura aussi se montrer ultra-pratique avec sa porte et ses tiroirs permettant d'entreposer vos CD et DVD tandis que les deux niches sont prévues pour accueillir vos appareils multimédias. Une ouverture est même prévue pour faire passer les fils à l'arrière du meuble ! Et il restera beau pour longtemps grâce à la qualité de sa laque high gloss qui protège le meuble des traces de coup, des rayons UV qui le jaunissent et des rayures ! Alors, tentés par ce meuble TV laqué ? La gamme SANDREA se décline également en table basse ainsi qu'en mobilier de salle à manger !