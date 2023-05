LL Cool J rejoint le NCIS : Hawai’i après le NCIS : l’annulation de Los Angeles ; reprendra son rôle dans la saison 3

NCIS : Los Angeles les fans ont toujours accepté l’annulation de l’émission alors que la finale a mis fin à la série, mais il y a eu de bonnes nouvelles inattendues comme LL cool J échangera LA contre Hawaï lorsqu’il rejoindra NCIS : Hawaï dans la finale de la saison 2 en tant que Sam Hanna et le fera à nouveau dans la saison 3.





Comme toutes les franchises populaires avec de nombreuses branches connectées, il n’est pas difficile pour les personnages préférés des fans de passer d’une émission dérivée à une autre, comme on l’a vu dans les goûts de Les morts-vivants, donc l’échange de LL Cool J n’est probablement pas aussi surprenant qu’il n’y paraît. La finale de la deuxième saison de la série dirigée par Vanessa Lachey, intitulée Dies Irae, a vu Jane Tennant de Lachey attaquée au Venezuela et trouver de l’aide auprès d’elle et de l’aide de Kate Whistler (Tori Anderson) sous la forme de Sam. Bien qu’il ait pu s’agir d’une apparition ponctuelle de LL Cool J, dont le vrai nom est James Todd Smith, il semble qu’il sera également invité dans la saison à venir. Selon Deadline, les producteurs exécutifs de l’émission, Jan Nash, Matt Bosack et Christopher Silber ont déclaré dans un communiqué :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Nous tous à NCIS: Hawai’i sommes de grands fans de LL Cool J depuis des années et ne pourrions être plus ravis ou honorés d’ajouter son talent spectaculaire à notre ohana pour la saison trois. »

De plus, Lachey a déclaré à propos de l’ajout de l’acteur à son équipe à l’écran :

« L’une des plus belles choses à propos de travailler sur NCIS : Hawaï est la capacité de la série à rassembler la franchise. Nous nous sommes tellement amusés à répandre l’aloha à NCIS etNCIS : LA avec le triple croisement. Maintenant, nous avons l’incroyable opportunité d’amener Sam Hanna à Hawai’i pour aider l’île à résoudre certains cas et peut-être avoir quelques rires dans le processus. Bienvenue à l’ohana, Todd ! Ça va être une balade amusante !

Connexes: NCIS et NCIS: Hawai’i Both Score Season Renewals





LL Cool J semblait être cool avec NCIS : Los Angeles touche à sa fin

SCS

Lorsqu’il a été annoncé le mois dernier que la saison 14 de NCIS : Los Angeles serait le dernier, une personne qui semblait être d’accord avec la nouvelle était LL Cool J, qui a en fait taquiné cette dernière tournure des événements dans un message à l’époque. Il se trompe sur son compte Twitter :

« Après 14 saisons, c’est le moment idéal pour mettre fin à NCIS : LA ! J’ai hâte de poursuivre mon partenariat avec CBS TV Studios. Ils ont investi dans notre série B et sont devenus un partenaire stratégique avec Rock The Bells – des choses plus excitantes à venir . »

Ceci est venu après NCIS : Los Angeles et NCIS : Hawaï a organisé un événement croisé spécial qui a réuni les acteurs des deux émissions et a également fourni le rôle principal du film permanent de LL Cool J à la branche hawaïenne de la franchise. Avec NCIS : Hawai’i ayant obtenu son renouvellement en même temps que la série phare, les fans peuvent désormais s’attendre à voir plus de Sam Hanna lorsque la série reviendra pour sa troisième saison sur CBS.