Ce que l’on sait de « Ahsoka », la série sur le Padawan d’Anakin Skywalker

Depuis l’annonce de « Ashoka » En 2020, elle est devenue l’une des séries les plus attendues pour les fans qui connaissent l’histoire du Padawan depuis Anakin Skywalker. Pendant Star Wars Celebration 2023, la bande-annonce du Spectacle Disney+ qui a confirmé de nombreuses théories et ici nous vous l’expliquons.

Pour ceux qui n’ont vu que les productions live-action des franchises, Ahsoka Tano est un personnage qui est apparu pour la première fois dans « The Mandalorian ». Cependant, le Jedi voyou a une histoire beaucoup plus longue en raison de son rôle dans la série animée « Clone Wars » et son présence dans « Rebelles ».

Initialement, il a été montré au togruta lorsqu’elle rejoint l’Ordre Jedi en tant que Padawan d’Anakin, dans la période entre « Episode II – L’Attaque des Clones » et « Episode III – La Revanche des Sith ». Son charme, ses compétences et le lien pur qu’elle avait avec qui deviendrait plus tard Dark Vador ont fait d’Ahsoka l’un des personnages les plus aimés.

Cependant, la série qui l’a comme protagoniste ne sera pas une histoire d’origine, mais plutôt Il se déroule à l’époque de la Nouvelle République. et ici nous vous en dirons plus à ce sujet.

Ahsoka était le Padawan d’Anakin Skywalker dans « Clone Wars », mais a décidé de quitter l’Ordre Jedi après avoir été créé (Photo : Lucasfilm Animation)

QU’EST-CE QUE « AHSOKA » ?

La série Ahsoka Tano sera une sorte de suite live-action de « Rebels », la série animée qui s’est terminée par la défaite de l’Empire et la disparition d’Ezra Bridger lors d’une bataille.

Le jeune utilisateur de la force avait contribué à vaincre le Grand Amiral Thrawn, l’un des hauts commandements de l’Empire. Pour lui, Ahsoka jure de le retrouver, avec l’aide de Sabine Wren.le Mandalorien qui faisait partie de l’équipage Spectre aux côtés de Bridger.

Comme la bande-annonce l’a confirmé, la recherche d’Ezra amènera avec lui le méchant qu’ils pensaient avoir vaincu.

D’une certaine manière, cela va se connecter à ce qui se prépare sur « The Mandalorian » et probablement à ce que nous verrons sur « Skeleton Crew ».

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE « AHSOKA »

QUAND FAIT LA PREMIÈRE DE « AHSOKA » ?

Comme le montre la bande-annonce, « Ahsoka » arrivera sur Disney Plus en août 2023bien qu’il n’y ait pas encore de jour exact.

De plus, il sera composé de 8 épisodes qui seront diffusés chaque semaine, comme cela s’est produit avec d’autres séries sur la plateforme.

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « AHSOKA » ?

Avant Star Wars Celebration 2023, plusieurs des personnages qui apparaîtront dans « Ahsoka » et certains des acteurs qui leur donneraient vie étaient déjà connus. Cependant, l’événement et la bande-annonce ont donné plus d’informations. Vous trouverez ci-dessous la liste des acteurs de la série.