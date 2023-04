Ce que le président de Lucasfilm a dit à propos de « Obi-Wan Kenobi » – Saison 2

Pendant la Célébration Star Wars 2023 qui s’est tenue le 7 avril, il y avait beaucoup de nouvelles et de mises à jour sur les différents projets de la franchise en cours de développement. Cependant, l’une des grandes absentes était la série sur le maître jedi« Obi Wan Kenobi ».

En plus d’afficher le bande-annonce de « Ahsoka »Dave Filoni et d’autres dirigeants de Lucasfilm ont parlé d’autres titres tels que le casting de « The Acolyte » et le processus de tournage de « Andor » saison 2.

Cela n’a pas été le cas dans l’histoire d’Obi-Wan 10 ans après les événements de « Star Wars : La Revanche des Sith ». Voici ce que Kathleen Kennedy, présidente de l’étude, avait à dire.

QU’EST-CE QUE KATHLEEN KENNEDY A DIT À PROPOS DE LA SAISON 2 DE « OBI-WAN KENOBI » ?

D’après ce que Kathleen Kennedy a laissé entendre à Star Wars Celebration, Lucasfilm n’a pas l’intention de continuer l’histoire « Obi-Wan Kenobi » de si tôt. Il a assuré à Variety qu’ils ne travaillaient pas sur la saison deux, mais qu’il n’excluait pas la possibilité à l’avenir.

« Je ne dis jamais jamais, car il y a toujours une possibilité. Ce spectacle a été très bien accueilli et (la réalisatrice) Deborah Chow a fait un travail formidable. Ewan McGregor veut vraiment en faire un autre», a-t-il expliqué au magazine.

Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan Kenobi dans la première saison (Photo : Lucasfilm)

Bien reçu? Eh bien, c’est discutable. Si nous essayons d’utiliser un compteur plus ou moins objectif, la série Kenobi n’a obtenu qu’un 63 % d’approbation du public, ce qui le place juste au-dessus de l’adéquat. Personnellement, je pense qu’ils ont trop recouru à la nostalgie sans la compléter par une histoire vraiment captivante et cela a joué contre elle.

« Tout le monde est au courant de ce que nous faisons en ce moment, comme vous pouvez le voir dans ce que nous montrons à tout le monde (lors de la célébration). Nous y reviendrons, peut-être à l’avenir.« , il ajouta.

Lorsque la série a été annoncée en 2018, les fans étaient très intrigués de découvrir ce qui était arrivé à Obi-Wan Kenobi pendant toutes les années entre « Episode III » et « Episode – IV » (et ce qui l’avait fait vieillir si vite).

De plus, à mesure que de plus en plus d’informations devenaient connues, l’anticipation augmentait avec le retour de Hayden Christensen en tant que Dark Vador. Mais beaucoup d’entre nous s’attendaient à plus que ce que nous avons reçu dans ces six épisodes.

REGARDEZ LA BANDE-ANNONCE « OBI-WAN KENOBI » ICI