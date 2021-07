Les grandes amitiés de l’Elite

Comme Le vol d’argent, Élite il est devenu l’un des grands succès espagnols dans le monde entier. Originale de Netflix, cette série a déjà quatre saisons disponibles et, en fait, elle a déjà été renouvelée pour une cinquième qui sortira probablement l’année prochaine et, ainsi que la dernière publiée, aura deux nouveaux acteurs qui arriveront dans Las Encinas, en fin de compte, cherche à se venger.







Cependant, malgré le fait que devant l’écran de nombreux personnages se font face, se disputent et s’entretuent, en dehors de cela, la plupart des acteurs de Élite ce sont de grands amis. C’est qu’après des années de travail ensemble, il est impossible de ne plus se considérer comme une famille et, c’est ce qui arrive aux interprètes qui manifestent habituellement leur affection sur les réseaux.

Les meilleures amitiés formées en Elite :

Ester Exposito et Danna Paola :

Les deux actrices ont joué un duo quelque peu controversé dans la série, mais en dehors de cela, elles étaient un duo imparable. Malgré la différence d’âge (cinq ans), les artistes s’entendaient très bien et, plus d’une fois, ils se sont montrés ensemble en train de profiter de la nuit espagnole, des fêtes, des événements et même de montrer qu’ils avaient un groupe d’amis en commun.

Danna Paola et Ester Exposito sont de grandes amies. Photo : (Netflix)



Pourtant, à l’heure actuelle, tout semble indiquer que Danna Paola a pris ses distances avec Expósito puisqu’elle a mis fin à sa relation avec Alejandro Speitzer, un grand ami de l’artiste mexicain, qui aurait pris son parti. Cependant, il convient de noter qu’il n’y a aucune confirmation officielle des protagonistes à propos de cette nouvelle.

Les nouveaux membres :

Pol Granch, Martina Cariddi, Carla Díaz et Manu Ríos sont les nouveaux membres de la distribution de Élite qui a défini les tendances de la saison quatre. Et, en fait, on sait maintenant que, bien que leurs personnages ne brillent pas pour avoir une bonne relation, dans la vraie vie, ils arrivent au point de pouvoir partir en vacances ensemble.

Dans un premier temps, les acteurs ont décidé de se teindre les cheveux de différentes couleurs pour voyager ensemble à Paris. Cependant, ils ont maintenant pris des directions différentes : tandis que Pol Granch est à Rome, Cariddi, Díaz et Ríos profitent des journées d’été à Ibiza.

Des excursions en bateau, des plages paradisiaques et des journées pleines de fêtes sont un peu des vacances que les interprètes des frères Blanco diffusent sur les réseaux sociaux. Cependant, il convient de noter que ce ne sont pas seulement eux, mais le groupe d’amis avec qui ils ont déménagé sur l’île des Baléares est immense, donc, chaque jour, ils s’amusent davantage.