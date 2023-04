L’Oscar Mayer Wienermobile se transforme en chapelle de mariage

Vous pouvez maintenant vous marier à l’Oscar Mayer Wienermobile

Le 10 avril, Oscar Mayer a annoncé que du 15 au 16 avril, sa célèbre Wienermobile se transformerait en une chapelle à durée limitée permettant aux couples de se marier lors d’un mariage unique, tous frais payés, que la marque appelle le « Wienermobile de l’amour. » L’un des six véhicules de la flotte Weinermobile – oui, il y en a six qui voyagent aux États-Unis en ce moment – fera une escale à Las Vegas, la capitale mondiale non officielle des mariages rapides.

« 72 % des couples déclarent se sentir stressés par le jour de leur mariage, alors Oscar Mayer suscite des sourires et apporte un soulagement bienvenu aux couples qui cherchent à échanger un grand mariage contre une célébration sans stress, unique et joyeuse – hot-dogs inclus ! » a déclaré Oscar Mayer dans un communiqué de presse.

Des hotdoggers seront sur place pour aider les couples dans l’allée. Dan Bushkin / Oscar Mayer

Selon l’entreprise de près de 140 ans, la Wienermobile reçoit chaque année des milliers de demandes pour assister à des propositions surprises et à des mariages à travers le pays, car qui ne dirait pas oui à une éternité avec quelqu’un face à une déclaration d’amour aussi franche. ?

Dans cet esprit, Oscar Mayer offre enfin aux couples ce qu’ils ont toujours voulu, pour la toute première fois en 87 ans d’existence de la Weinermobile.

« Les mariages sont souvent décrits comme le jour le plus heureux de la vie d’un couple, mais arriver à ce point n’est pas toujours une partie de plaisir », a déclaré Oscar Mayer, ajoutant que pour aider à gérer le stress de l’occasion pour certains amoureux chanceux, Big Hot Dog est intervenu pour aider.

« Oscar Mayer apporte un soulagement bien mérité en offrant aux couples la possibilité d’échanger le battage d’un mariage traditionnel contre quelque chose d’amusant et sans stress : un élopement à la Wienermobile à l’extérieur de l’emblématique Little White Chapel à Las Vegas », lit le communiqué.

Oui, c’est un gâteau de mariage hot-dog. Oscar Mayer

Cette viande mignonne entre fiancés sera ornée de touches de hot-dog comme un Wiener Whistle Quartet en direct, un gâteau de saucisses « merveilleusement étrange », des séances de photos à gogo et une cérémonie remplie de jeux de mots, si les couples le souhaitent. (Vous feriez mieux de croire que le quatuor va jouer le jingle « Oh I Wish ».)

Les cérémonies seront officiées par les propres Hotdoggers d’Oscar Mayer, qui sont les porte-parole officiels de la Wienermobile et voyagent par paires dans le cadre d’une tournée d’un an « rôti de saucisses d’un océan à l’autre ».

Votre Wiener Whistle Quartet en direct, si vous et votre âme sœur le souhaitez. Dan Bushkin / Oscar Mayer

Chaque weiner de mariage qui décide de se marier avec la Wienermobile en pleine vue le fera les 15 ou 16 avril à la Wienermobile of Love, garée à côté de la Little White Chapel, la chapelle de Vegas qui est devenue un point chaud pour les célébrités mariages – plus récemment, Ben Affleck et Jennifer Lopez.

Le tronc Wienermobile lit, « Just Linked. » Dan Bushkin / Oscar Mayer

Les couples intéressés peuvent s’inscrire sur le site Web d’Oscar Mayer à partir du 10 avril et seront sélectionnés selon le principe du premier arrivé, premier servi. « Licence de mariage BYO ! » le communiqué se lit comme suit, ce qui signifie que vous devriez probablement vous rendre au palais de justice maintenant si vous et votre douce petite saucisse voulez vous occuper d’Oscar Mayer.

Oscar Mayer a déclaré que tout ce jambon d’une situation est uniquement conçu pour renverser le sérieux de la planification de mariage stressante et uniquement mettre en évidence la joie prévue des mariages. Comment pouvez-vous être un groomzilla ou un bridezilla quand il y a un hot-dog de 27 pieds de long sur roues juste devant vous ?