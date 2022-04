Pas d’E3 cette année ! Il vient d’être officiellement confirmé qu’il n’y aura pas d’E3 2022

Le plus grand événement du monde du jeu vidéo vient d’être annulé. La Association des logiciels de divertissement (ESA) vient d’annoncer que le E3 2022 est officiellement annulé, tant les événements en présentiel que numériques. C’était en janvier de cette année, lorsque l’E3 a annoncé qu’il n’aurait pas d’événement en direct, en raison des complications de la pandémie de COVID-19, mais la possibilité d’un événement numérique était toujours en discussion.

Cependant, l’annulation a été confirmée par le responsable des relations publiques de Razer, Pouvoirs de volonté, à travers un tweet où il assurait avoir reçu un mail annonçant l’annulation. Selon des sources, les discussions autour de l’E3 ont été en proie à l’incertitude, tandis que de grandes entreprises tierces qui seraient normalement impliquées dans l’événement ont fait part de leurs inquiétudes quant au silence de l’ESA sur la possibilité d’un événement numérique.

L’ESA avait initialement prévu que cette année, elle reviendrait à l’événement en direct et en face à face, après en 2020, il n’y aurait pas de type d’E3 et ne célébrerait l’E3 numériquement qu’en 2021. Mais maintenant en 2022, l’ESA n’a confirmé que l’annulation de l’événement en personne, et est resté silencieux jusqu’à présent à propos d’un événement en ligne.

D’autre part, après l’annulation, l’E3 a promis qu’il y aurait un événement en personne à Los Angeles en 2023. La déclaration officielle se lit comme suit :

« L’E3 reviendra en 2023 avec une vitrine revigorée célébrant de nouveaux jeux vidéo passionnants et des innovations de l’industrie. Nous avons précédemment annoncé que l’E3 ne se tiendrait pas en personne en 2022 en raison des risques sanitaires persistants liés au COVID-19″. n’y aura pas non plus de vitrine numérique à l’E3 en 2022. »

« Au lieu de cela, nous consacrerons toute notre énergie et nos ressources à offrir une expérience E3 physique et numérique revitalisée l’été prochain », poursuit le communiqué. « Qu’elle soit appréciée depuis le salon ou sur vos appareils préférés, la vitrine 2023 réunira la communauté, les médias et l’industrie dans un tout nouveau format et une expérience interactive. Nous sommes impatients de présenter l’E3 aux fans du monde entier. » monde en direct de Los Angeles en 2023″.

L’E3 a longtemps été considéré comme le plus grand événement de jeux vidéo, avec des millions de joueurs attendant les dates pour voir les nouvelles annonces de grandes entreprises du monde du jeu telles que Xbox, PlayStation, Nintendo et PC.