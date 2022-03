Moon Knight: Un guide complet sur l’origine et l’histoire du nouveau personnage de Marvel

Steven Grant (Oscar Isaac) C’est un homme d’affaires qui mène une vie normale à un détail près : il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Ainsi, il ne sait pas distinguer la réalité des rêves orageux qui l’accompagnent d’images de vies qu’il n’imaginait pas être les siennes. Chevalier de la Lune débutera le mercredi 30 mars prochain par Disney+ et dans Spoiler on vous dit tout sur le personnage.

L’autre personnalité qui habite le corps de Steve Grant est Marc Spectre, un ancien agent de la CIA et mercenaire qui lors d’une mission dans une fouille archéologique a été trahi par son patron et laissé pour mort. Puis, le dieu égyptien de la Lune, Khonshu, se présenta devant lui pour lui proposer un marché : le maintenir en vie s’il devenait son avatar au Pays des mortels.

L’histoire de Moon Knight

Spector accepte l’accord avec la créature, puis l’anti-héros est né. Chevalier de la Lune, qui en plus des capacités de l’ancien agent de la CIA telles qu’une grande habileté au combat au corps à corps ou des connaissances dans le maniement des armes à feu, possède des pouvoirs spéciaux qui varient selon le cycle lunaire. On parle d’une force surhumaine, d’une endurance et de réflexes impressionnants qui lui servent à combattre le crime.

Un autre super-héros habite le corps de Grant, monsieur chevalier, une figure élégante qui porte un costume blanc et fonde son activité contre le crime sur son intelligence et sa capacité de détective. Il sert également de côté public du personnage et, comme nous l’avons vu dans l’une des bandes-annonces de la série de Disney+pour une raison quelconque, il est recherché par Arthur Harrow, le méchant de la série interprétée par Ethan Hawke.

Tout au long de sa vie de boxeur, de marine américain, d’agent de la CIA, de mercenaire et de super-héros, Marc Spectre il est devenu un expert des techniques de combat au corps à corps et de divers arts martiaux. Il est un athlète de niveau olympique et se démarque comme un grand stratège. Maniez une variété d’armes, y compris des fléchettes, des nunchucks et une matraque. Chevalier de la Lune C’est un expert des jetables. C’est aussi un excellent pilote.

