Ce que fait le temps "Et qu’est-ce qui se passerait si …?" sur Disney+ ?

Et qu’est-ce qui se passerait si …? sera la prochaine série à rejoindre le Univers cinématographique Marvel via le service de diffusion en continu Disney+. Il aura le même parcours qu’ils ont eu jusqu’à présent WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver Oui Loki, les trois productions du studio sur la plateforme qui sont déjà un succès. Si vous voulez voir le premier épisode avant tout le monde, continuez à lire et voyez à quelle heure il arrivera dans votre pays.

De quoi parle cette émission animée MCU? Voici leur synopsis officiel : « Et si…? Est-ce une prochaine série Web d’animation d’anthologie américaine créée pour Disney +, basée sur la série Marvel Comics du même nom. Elle explorera ce qui se passerait si les principaux moments des films Marvel Cinematic Universe devaient se produire dans un sens. différent « .

Après ce qui s’est passé dans le spectacle du Dieu de la tromperie, nous observons que le multivers a explosé et ne semble pas reculer tant d’histoires se croiseront. C’est pour ça que Et qu’est-ce qui se passerait si …? auront pour tâche de nous montrer tous les croisements et histoires possibles qui n’ont rien à voir avec l’univers original que nous connaissons tous, afin de nous emmener dans des moments et des scénarios loin de la continuité conventionnelle.

Nous avons également un casting de stars avec leurs voix : Chadwick Bossman (T’Challa), Hayley Atwell (Peggy Carter), Josh Brolin (Thanos), Karen Gillan (Nébuleuse), Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Michael B. Jordan (Killimonger), Natalie Portman (Jane Foster), Jérémy Renner (Clint Barton), Marc Ruffalo (Bruce Banner) et Paul Rudd (Scott Lang), entre autres. Ceux qui ne feront pas partie du projet dans leurs personnages sont Tom Holland, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. Oui Chris Evans.







+ À quelle heure est-ce que « Et si…? Première sur Disney +?

Le premier épisode de Et qu’est-ce qui se passerait si …? arrivera ce 11 août exclusivement pour les abonnés Disney +. Tout comme les autres séries MCU, nous aurons un chapitre disponible par semaine jusqu’à la fin des 10 de la première saison, qui culminera le 13 octobre. Si vous voulez le voir avant tout le monde et que vous êtes en Amérique latine, vous devez vous lever tôt.

Mexique à 2h00

Pérou, Equateur et Colombie à 3h00

Chili, Venezuela et Bolivie à 4h00

Argentine, Uruguay, Paraguay et Brésil A 5h00 du matin

États Unis 00h00 (PT) – 03h00 (HE)

