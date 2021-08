Nicole Kidman révèle ce que son mari Keith Urban pense de ses scènes de sexe

Parlant E! News’ Daily Pop, Kidman, 54 ans, a expliqué: « Mon mari est un artiste, donc il comprend tout, et il ne s’implique pas non plus.

Kidman a déjà expliqué comment elle et Urban, 53 ans, font fonctionner les choses, jonglant avec leurs carrières exigeantes aux côtés de leurs deux filles – Sunday, 13 ans, et Faith, 10 ans.

« Quand Keith n’est pas en tournée, c’est beaucoup plus facile. Il sera en tournée l’année prochaine, et ensuite je ne travaille plus autant. Littéralement, cela deviendra déséquilibré et nous le changerons.