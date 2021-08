L’olympien Eddy Alvarez partage des retrouvailles émouvantes avec sa femme et son bébé AUJOURD’HUI

Eddy Alvarez est de retour de Tokyo après quelques semaines mouvementées représentant l’équipe des États-Unis – à la fois en tant que co-porteur de drapeau lors de la cérémonie d’ouverture, aux côtés de la star du basket Sue Bird, et en tant que joueur de baseball médaillé d’argent.

Mais comme la maison est l’endroit où se trouve le cœur, son retour ne pouvait pas vraiment être considéré comme un retour à la maison jusqu’à ce qu’il retrouve sa femme, Gaby, et leur fils de 11 mois, Jett, ce qui est exactement ce qui s’est passé sur la place 45secondes.fr mardi. Matin.

Le moment qu’ils attendaient.

« C’est un moment incroyable », a déclaré le joueur de 31 ans après avoir embrassé sa femme et tenu son fils dans ses bras. « J’apprécie tout le monde ici qui a rendu cela possible. Beaucoup de sacrifices ont été consentis au cours de ce voyage, et avoir ces deux-là à mes côtés est assez incroyable. »

Il était clair que le sentiment était réciproque.

Bienvenue à la maison, Eddy ! Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Lui et Gaby avaient passé 20 jours séparés avant leurs douces retrouvailles, et ils ne pouvaient pas cacher leur enthousiasme à être à nouveau ensemble.

« Elle a été incroyable, ma supporter n°1 depuis qu’elle m’a permis de sortir avec elle », a-t-il dit à propos de la femme qu’il connaît depuis qu’ils sont écoliers. « Je suis juste sur la lune. »

Il lui a même rapporté un morceau de l’histoire olympique, la veste en jean blanc Ralph Lauren qu’il portait en tant que porte-drapeau.

« Est-ce bizarre que je fangirl ? » demanda la femme d’Alvarez.

En rapport

C’est en fait la deuxième fois que 45secondes.fr a le plaisir de réunir Alvarez avec ses proches. Le 23 juillet, quelques heures seulement après avoir fait son devoir lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo, il a été surpris AUJOURD’HUI par des retrouvailles à distance avec Gaby et Jett – et avec ses parents, Walter et Mabel.

Au cours de cette visite vidéo émouvante, Alvarez, le fils d’immigrants cubains, a expliqué à quel point cela signifiait pour lui de porter le drapeau de l’équipe américaine.

« (C’était) un moment tellement émouvant pour moi, pour ma famille, pour mes antécédents », a-t-il déclaré. « Juste pour avoir l’honneur de représenter les États-Unis d’Amérique, de tenir le drapeau, un symbole de liberté et de liberté – ma famille est venue de Cuba dans ce pays à la recherche d’opportunités, et si ce n’était pas pour eux de le faire , je ne serais pas dans la position que je suis maintenant, le privilège que j’ai eu de tenir le drapeau et de diriger l’équipe américaine jusqu’à la cérémonie d’ouverture.

Sue Bird et Eddy Alvarez portent le drapeau de l’équipe américaine lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de Tokyo 2020. Stephen McCarthy / Sportsfile via Getty Images

Mais ce n’était qu’une partie de son parcours olympique.

Le joueur de champ intérieur des Marlins de Miami a ensuite remporté la médaille d’argent avec l’équipe américaine de baseball masculin à Tokyo, sa deuxième médaille olympique. Son premier a eu lieu aux Jeux d’hiver de 2014 à Sotchi, où il a remporté la médaille d’argent au relais 5 000 mètres en patinage de vitesse sur piste courte. Il est maintenant le troisième Américain à remporter une médaille aux Jeux d’été et d’hiver.