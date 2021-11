A l’officiel Oeil de faucon conférence de presse, l’actrice Hailee Steinfeld a parlé de son nouveau voyage passionnant en tant que Kate Bishop, la protégée de Clint Barton. Le plus récent ajout à Marvel’s Avengers, sa représentation en tant que Kate Bishop a déjà fait tourner les têtes, car les fans voulaient voir ce personnage prendre vie depuis si longtemps.

Voici ce que Hailee Steinfeld avait à dire sur son rôle de jeune archère.

« J’ai vraiment l’impression que jouer ce personnage m’a en quelque sorte forcé à trouver une confiance, une détermination et une discipline qui ont toujours été en moi, mais j’ai vraiment dû le faire sortir de moi-même pour cela, pour rendre justice à ce personnage… je me sens tellement chanceux de jouer un personnage qui est tellement aimé par tant de gens et que les gens attendent depuis un certain temps de voir prendre vie. »

Kate Bishop est l’un des personnages Marvel préférés des fans depuis son apparition dans Jeunes Vengeurs #1, créé par Allan Heinberg et Jim Cheung. Cependant, le personnage a atteint le zénith de sa popularité avec Matt Fraction et la série de 2012 de David Aja Oeil de faucon, commençant par Vol 1 : Ma vie d’arme.

Le personnage de Kate Bishop dans la série Disney+ du MCU Oeil de faucon est fortement inspiré de celui représenté dans Fraction et Aja’s Oeil de faucon, par opposition à la Jeunes Vengeurs version.

Jeremy ‘Hawkeye’ Renner sur la représentation du personnage par Kate Bishop et Hailee Steinfeld

Les Oeil de faucon La série Disney + juxtapose un Clint Barton grincheux à ce jeune archer exceptionnellement qualifié, qui à son tour l’adoucit au fil du temps. Hailee Steinfeld a fait du très bon travail en tant que jeune vengeur cool et vif d’esprit, offrant également des moments plutôt hilarants.

L’acteur Jeremy Renner, désormais connu pour son rôle du premier Hawkeye, a dit ceci à propos de Hailee et de son personnage :

Kate voit Clint comme quelqu’un, malgré son passé, comme quelqu’un qui veut faire le bien et qui veut aider les gens, et c’est tout ce qu’elle veut faire dans la vie. Elle est inspirée par lui et motivée par lui et veut être à son niveau et est très impatiente, et il supporte beaucoup de choses.

Hailee est arrivée prête à jouer… Je voulais juste lui dire que je l’avais de retour et qu’il allait se passer beaucoup de choses étranges. Vous savez, c’est différent des autres types de réalisation… C’était très amusant de comprendre l’évolution de cette dynamique dans cette relation, et je pense qu’en fin de compte, il y a vraiment une vraie amitié là-bas et une compréhension.