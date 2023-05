Ce n’est pas Iron Man : c’était le rôle qu’allait avoir Robert Downey Jr. dans Marvel

in

Robert Downey Jr est l’emblématique Iron Man de Marvel, bien que Jon Favreau ait récemment confirmé qu’il était sur le point de jouer un autre rôle auparavant. connais le.



©IMDBLe rôle que Robert Downey Jr a failli jouer dans Marvel.

Bien que les années passent, il y a quelque chose dans merveille cela ne change pas : la rage de Robert Downey Jr. L’acteur a donné vie, lors de la phase trois de la franchise, à l’emblématique Hombre de Hierro. Son personnage était et continue d’être l’un des plus aimés des fans, tout comme lui-même, qui a su gagner la confiance et le respect des téléspectateurs grâce à sa performance sans pareille.

En fait, cela en arrive à un point tel que des milliers de fans de Marvel attendent toujours Robert Downey Jr. revenir faire partie de l’étude. Bien que son caractère, en vengeurs : fin de partie, il est mort, avec les multivers il peut toujours revenir. Bien que, pour le moment, rien ne soit confirmé au-delà du fait qu’il existe des milliers de rumeurs à ce sujet.

Sans aucun doute, c’est un personnage qui a marqué à la fois la carrière de Downey Jr et les fans de MCU. Cependant, la réalité est que bien avant d’entrer en studio comme Hombre de Hierro, l’acteur s’est vu offrir un autre rôle. Lui-même, bien sûr, n’aurait pas généré le même impact que Tony Stark. connais le.

Le rôle que Robert Downey Jr allait avoir dans Marvel :

A travers une vidéo YouTube, sur la chaîne officielle de merveilleun audiovisuel a été publié pour revenir 15 ans après la première du premier film de Hombre de Hierro. Vous pouvez y voir Jon Favreau (Happy) et Kevin Feige, le président du MCUparlant du long métrage et de son processus de création.

C’est au cours de cette conversation que Favreau se souvient : « Je me souviens qu’ils avaient déjà rencontré Downey pour Doctor Doom ou quelque chose comme ça sur un autre projet. ». Avec cela, il a précisé que, bien que Hombre de Hierro créé en 2008, l’acteur travaillait avec la franchise depuis un certain temps. C’est pourquoi le rôle en question était celui de Victor Von Doom, qui faisait partie du film Fantastic Four sorti en 2005. Cependant, ledit personnage de ce long métrage a finalement été joué par Julian McMahon.

Bien que ce choix n’ait pas fonctionné, puis est venu le rôle de Tony Starkil a non seulement apporté un grand succès à Robert Downey Jr, mais aussi à Marvel puisque c’est avec leurs films qu’ils ont commencé la fureur. « Il était la pièce du puzzle qui faisait que tout fonctionnait. »Dit Jon Favreau en commémoration de l’acteur dont ils se souvenaient avec beaucoup d’affection et de nostalgie.

