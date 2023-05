Halle Bailey dit que Cendrillon de Brandy était une grande inspiration pour le rôle de la petite sirène

Le remake de Disney La petite Sirène a introduit Halle Bailey comme une nouvelle incarnation d’Ariel, faisant d’elle la nouvelle princesse Disney. La représentation qu’elle apporte au rôle avec son casting a été très inspirante pour d’innombrables enfants à travers le monde, comme le montrent les clips viraux de jeunes fans réagissant à Ariel de Bailey. Pour sa part, Bailey est très reconnaissante d’être à sa place, car elle se souvient avoir rêvé de devenir une princesse Disney dans sa propre enfance, sans jamais s’attendre à ce que cela se produise un jour. Comme elle l’a dit récemment Divertissement ce soir:





« C’est absolument incroyable d’être officiellement une princesse Disney. Je veux dire, je pense que c’est quelque chose que nous venons tous d’avoir dans nos rêves. Vous rêvez de faire semblant d’être une princesse Cendrillon, ou quelqu’un comme ça, et vous ne pensez jamais que cela arriverait réellement, donc je suis vraiment reconnaissant d’être dans cette position. »

En 1997, Brandy avait joué Cendrillon dans une émission spéciale sur ABC, marquant la première fois qu’un artiste noir jouait le personnage à l’écran. Bailey se souvient comment elle considérait Brandy comme un « modèle » à cause de cette performance, allant même jusqu’à revisiter la spéciale après avoir été choisie pour Ariel pour plus d’inspiration. Bailey dit :

« Oh, ouais. J’ai adoré Brandy dans le rôle de Cendrillon. Elle était tellement incroyable. Un tel modèle et une telle inspiration, et vraiment un gros point d’étude pour moi aussi, alors que j’affrontais Ariel. Je viens de voir à quel point elle était incroyable dans ce rôle. , et à quel point elle était bien dans sa peau, et à quel point cela a eu un impact sur le public et sur les petites filles, comme moi, qui l’ont regardé. »

Halle Balle dit qu’Anika Noni Rose était une autre pionnière

Films des studios Walt Disney

Bailey a également donné un certain crédit à Anika Noni Rose, qui fournit la voix de Tiana dans le film d’animation de 2009 La princesse et la grenouille. Rose reviendra également en tant que voix de Tiana pour une série de suites en développement pour Disney +. Bailey se souvient d’un moment où elle et sa sœur Chloe Bailey ont pu chanter avec Rose, s’en souvenant comme d’une expérience magique. Le Petite Sirène La star fait référence à Brandy et Rose en tant que pionnières qui l’ont aidée à lui faire savoir qu’elle peut devenir une princesse Disney.

« Anika Rose, qui est Tiana, qui est tout simplement exceptionnelle, et j’ai eu la chance de la rencontrer, et nous avons pu chanter une chanson ensemble, « Almost There », comme une chanson de Disney avec ma sœur et moi une fois , alors elle a toujours été si gentille. Il y a ces belles pionnières noires qui ont déjà fait ça et qui ont été là pour que je puisse dire, d’accord, je peux aussi. »

La petite Sirène joue maintenant dans les salles de cinéma. Avec Bailey dans le rôle principal, le film met en vedette Jonah Hauer-King, Javier Bardem, Melissa McCarthy, Awkwafina, Daveed Diggs et Jacob Tremblay. Le film, un remake en direct du film du même nom de 1989 de Disney, a été réalisé par Rob Marshall et écrit par David Magee.