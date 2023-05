Tout ce que vous devez savoir sur "Spider-Man: à travers le Spider-Verse": date de sortie, intrigue et plus

merveille

Spider-Man : Across the Spider-Verse est prêt à surprendre les fans de l’arachnide qui rencontreront d’innombrables Spideys. Détails du film !



© IMDbhomme araignée en action

Spider-Man: à travers le Spider-Verse suit l’histoire de Miles Morales qui a commencé dans le film primé Spider-Man: dans le Spider-Verse ruban qui a remporté un Oscar comme Meilleur film d’animation. Dans ce nouvel opus, le jeune héros rencontre une nouvelle fois d’autres versions de l’arachnide dans un contexte très particulier avec une menace à laquelle tout le monde n’a pas la même réponse.

L’intrigue du film

Miles Morales est approché de manière inattendue par son amour Gwen Stacy dans le but d’accomplir une mission pour sauver tous les univers du méchant Mancha, ce qui pourrait provoquer un désastre catastrophique. Miles est prêt à relever le défi alors que lui et Gwen voyagent ensemble à travers le multivers et rencontrent leurs protecteurs, un groupe de spidey connu sous le nom de Spider-Society, dirigé par Miguel O’Hara.

Styles d’animation

Il y aura six styles d’animation différents selon l’univers que Miles visite actuellement dans lequel il y aura au moins 40 personnages. Les protagonistes visiteront Mumbattan sur Terre-50101 avec un look inspiré des bandes dessinées indiennes ; New York de Spider-Man’s Earth 2099 qui aura l’air très futuriste et Earth-65 de Gwen Stacy avec un style qui fait écho aux couvertures de bandes dessinées.

avec les voix de

Shameik Moore reprend la voix de Miles Morales, et le reste des robots muraux comprend Hailee Steinfeld dans le rôle de Gwen Stacy; Issa Rae dans le rôle de Jessica Drew et Oscar Isaac dans Spider-Man 2099. Luna Lauren Velez, Brian Tyree Henry et Rachel Dratch font également partie de la distribution vocale originale en anglais.

Voix en espagnol

Emilio Treviño est Miles Morales et Alondra Hidalgo est Gwen Stacy. De cette façon, la continuité dans cet aspect reste ferme. Cependant, les nouveaux personnages apporteront des surprises. Peter B. Parker est joué par Miguel A. Ruiz, El Buitre est joué par Alex Montiel, Spider-Monkey est joué par Axel Parker, Ben Reilley est joué par Edson Matus, Spider-Man 2211 est joué par Humberto Ramos, La Mancha est joué par joué par Javier Ibarreche et Spider-Man 2099 est joué par José Luis Rivera, entre autres.

La bande-annonce

Première et plus

Spider-Man: à travers le Spider-Verse est réalisé par Joaquim Dos Santos avec Kemp Powers et ouvre ensuite 1 juin 2023. Ce film d’animation devrait être à la hauteur de son prédécesseur, qui en Tomates pourries il a reçu une solide acceptation de 97% des spécialistes et 93% du public en général.

