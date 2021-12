Will Poulter présente la nouvelle coiffure et la nouvelle couleur d’Adam Warlock

Le casting de Will Poulter dans le rôle d’Adam Warlock dans le prochain film Marvel Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 a vu l’acteur subir quelques changements pour assumer le rôle, à savoir une nouvelle coupe de cheveux et une nouvelle couleur. Dans un article pour Alzheimer’s Research UK, Poulter a inclus une photo de lui avec un nouveau look qui est clairement celui que la star a choisi d’adopter pour son rôle de Warlock, qu’il filme actuellement avec le reste des Gardiens sous la direction de direction de James Gunn.

« Notre cerveau est responsable de tout ce que nous avons accompli, ressenti ou rêvé. C’est pourquoi je crois [Alzheimers Research UK] [and] les esprits incroyables qui travaillent sans relâche pour vaincre la démence grâce à la recherche [make breakthroughs possible] », lit-on dans le message de Poulter. Détroit l’acteur n’a révélé que quelques messages depuis qu’il a été annoncé comme celui qui amènerait Adam Warlock au MCU pour ses débuts en 2023, et il semble qu’il ne compte pas sur une perruque pour se transformer en l’antagoniste attendu du troisième et soi-disant ultime aventure des Gardiens sous la direction de Gunn.

Adam Warlock a été initialement taquiné, mais pas vu, dans la scène post-crédit du deuxième gardiens de la Galaxie film en 2017, et bien sûr, nous savons déjà à quel point Marvel aime jouer au long jeu avec certains de leurs teases post-crédit et cela a certainement été l’un des plus longs étant donné que cela fera six années complètes depuis cette scène où le le nouveau film reçoit sa première en 2023. Comme Adam Warlock a été l’un des personnages que de nombreux fans de Marvel voulaient désespérément voir arriver dans le MCU, l’attente en aura valu la peine, espérons-le.

Les fans ont généralement été d’accord avec le casting de Poulter dans le rôle, et compte tenu du casting presque sans faille de Marvel dans leurs 26 films, il n’est pas surprenant que cela semble être un autre choix gagnant. Récemment, le scénariste de bandes dessinées Jim Staline, qui n’a pas créé le personnage d’Adam Warlock mais a été responsable de nombreuses apparitions du personnage au fil des ans, a salué le choix de Marvel dans leurs castings et semblait être d’accord avec leur choix de Poulter for Warlock. , bien qu’il ait également concédé qu’il avait une liste des films récents de l’acteur à regarder car il n’est pas familier avec son travail.

Au début du mois dernier, Poulter a parlé à Variety d’un certain nombre de choses, mais comme vous vous en doutez, il était un peu méfiant à propos du rôle. « Je n’ai pas vraiment le droit de parler du rôle », a-t-il déclaré. « Juste étant donné que c’est Marvel, je suis juré de garder le secret. Mais [I’m] très, très reconnaissant de, vous savez, de parler de quelque chose comme Malade d’un côté et parler de quelque chose – ou, ne pas parler de quelque chose – comme les Gardiens de l’autre. Mais très, très reconnaissant de faire les deux. »

Nous verrons Poulter rejoindre le gardiens de la Galaxie à l’écran en mai 2023 lorsque le film arrive dans les salles en tant que 32e film de l’univers cinématographique Marvel.





