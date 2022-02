Twisted Metal obtient une série avec Anthony Mackie

Une des franchises classiques Play Station est sur le point d’avoir sa série d’action en direct. D’accord avec images sony et Télévision universelle la fabrication va commencer »Metal tordu »la série qui mettra en vedette Anthony Mackysurtout connu pour jouer Falcon dans les films Marvel, pour la plateforme de streaming paon.

« Twisted Metal » est un phénomène mondial depuis plus de 25 ans, mais c’était la vision créative derrière cette adaptation en direct, réalisée par Michel Jonathan Smith, Rhett Reese et Paul Wernick, ce qui nous a laissé sans voix. Aussi Anthony Mackie en tant que protagoniste l’a rendu indéniable », a commenté Lisa Katzprésident du contenu pour NBCUniversal Television and Streaming.

« Cette série humoristique bourrée d’adrénaline est entre les mains expertes de nos partenaires de Sony Pictures Television, Productions PlayStation et Universal Television, et sera le complément parfait de Peacock alors que nous continuons à poursuivre une programmation de divertissement unique. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : la série Percy Jackson sur Disney+ commencera les enregistrements cet été.

»Twisted Metal » est une série de jeux vidéo de course, mais axée sur la destruction de vos ennemis de la manière la plus folle possible. Depuis ses débuts, la saga a reçu 8 jeux principaux et deux retombées. En dehors des jeux vidéo, la franchise a trouvé vie dans une bande dessinée de DC et était à un moment donné destinée au grand écran. Cependant, le réalisateur Brian Taylor a confirmé en 2017 que Sony avait abandonné les plans du film.

« Nous sommes ravis que notre première série avec nos bons amis de Peacock soit avec nos incroyables partenaires d’Electric Avenue, Universal Television et nos collègues de PlayStation Productions », a déclaré Jeff Frost, président de Sony Pictures Television Studios.

Rhett Reese et Paul Wernick ont ​​​​été sollicités pour développer l’adaptation télévisée en direct de » Twisted Metal » en février 2021. Mackie a été ajouté en septembre suivant et sera également producteur exécutif avec Will Arnett, Marc Forman, Jason Spire, Peter Principauté , Asad Qizilbash, Carter Swan et Hermen Hulst, ainsi que Reese et Wernick.