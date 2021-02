Casey Anthony produit un documentaire autorisé sur la mort de sa fille

Une décennie après avoir été acquittée de manière controversée pour le meurtre de sa fille de 2 ans, Casey Anthony produit un documentaire sur l’affaire dans le but apparent d’effacer son nom. TMZ rapporte qu’Anthony fait équipe avec les producteurs de films Tamra Simmons et Ebony Porter-Ike pour développer le film, décrit comme un documentaire « autorisé » avec Anthony producteur exécutif.

Le documentaire sans titre raconterait l’histoire de l’affaire horrible du point de vue d’Anthony. Ceci est très significatif car Anthony n’a jamais pris la barre pendant son procès et n’a jamais expliqué ce qui était réellement arrivé au public. Anthony et ses coproducteurs disent qu’elle est « enfin prête à effacer son nom, à rendre justice à sa fille et à entamer le processus d’établissement de l’héritage de sa fille sous un jour différent ».

De plus, les producteurs affirment que « de nombreuses révélations seront choquantes », apportant enfin des réponses aux grandes questions que les gens se posent sur l’affaire et le comportement d’Anthony depuis plus d’une décennie. Bien qu’elle ait été acquittée, la plupart des personnes proches de l’affaire semblent croire que les preuves suggèrent fortement qu’Anthony est coupable, établissant souvent des comparaisons avec l’acquittement d’OJ Simpsons pour un double meurtre en 1994.

C’était l’été de juillet 2008 lorsque Caylee Anthony, 2 ans, a été portée disparue par ses grands-parents. Interrogée par la police, Casey a affirmé que sa fille avait été kidnappée par une nounou, mais elle a été rapidement arrêtée après que les enquêteurs ont trouvé plusieurs divergences majeures dans son histoire. Le corps de Caylee a été retrouvé peu de temps après dans une zone boisée près de la maison Anthony avec du ruban adhésif sur la tête. La décomposition était trop avancée pour déterminer une cause de décès, bien que compte tenu du ruban adhésif, la suffocation semblait probable.

Au cours du procès, les avocats de la défense de Casey ont prétendu que Caylee s’était accidentellement noyée dans la piscine familiale un mois avant sa disparition. Le père de Casey, George, aurait trouvé l’enfant et aurait aidé sa fille à dissimuler la mort de Caylee afin que Casey ne soit pas emprisonné pour négligence envers ses enfants. Par l’intermédiaire de ses avocats, Casey a également affirmé qu’elle avait été agressée sexuellement par son père et qu’elle avait une vie d’expérience pour masquer sa douleur. Ses avocats ont déclaré que c’était aussi la raison pour laquelle Casey menait sa vie normalement et n’avait pas signalé la disparition de sa fille après l’incident traumatique.

En fin de compte, Anthony a été acquitté des accusations de meurtre et d’homicide involontaire coupable liées à la mort de Caylee le 5 juillet 2011, bien qu’elle ait été reconnue coupable de quatre chefs d’accusation de mensonge à la police. Nous ne saurons peut-être jamais avec certitude ce qui s’est passé le jour où Caylee a perdu la vie, mais le résultat du procès semble avoir très peu fait pour convaincre la plupart des observateurs qu’Anthony était innocent.

Ce n’est pas la première fois depuis tant de semaines qu’Anthony fait la une de ses nouvelles activités professionnelles. En décembre, elle a déposé des papiers pour ouvrir une société d’enquête privée en Floride. Des sources proches de la situation ont raconté Gens que le but d’Anthony était «d’aider d’autres femmes accusées à tort». Ils ont également déclaré qu’Anthony ne cherchait pas à enquêter sur la mort de Caylee en 2008, car «c’est un chapitre fermé de sa vie».

On ne sait pas encore quand le documentaire Casey Anthony arrivera. Cette nouvelle nous vient de TMZ.