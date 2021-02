Un satellite repère le vaisseau spatial SN9 de SpaceX depuis l’espace avant le vol d’essai explosif

Les prototypes Starship SN9 et SN10 de SpaceX sont vus de l’espace sur cette image à partir d’un satellite SkySat. (Crédit d’image: Planet Labs Inc.)

De nouvelles images satellitaires montrent le prototype du vaisseau spatial de SpaceX posé sur la rampe de lancement avant son vol d’essai à haute altitude mardi (2 février), qui a vu le prototype s’écraser après avoir réussi des manœuvres complexes en vol.

Un satellite SkySat exploité par la société basée à San Francisco, Planet, a capturé des images satellite haute définition du Starship SN9 sur le site de la société au sud du Texas, près de la côte du Golfe, quelques heures avant le lancement. La flotte de SkySats de la société comprend 21 machines individuelles situées à différents endroits orbitaux, ce qui permet de revoir une zone d’imagerie environ cinq à 10 fois par jour, a déclaré Planet sur son site Web.

« Le navire jumeau de SN9 est visible légèrement au-dessus et à droite, et l’aire d’atterrissage est la place en béton plus proche de la plage », a écrit Planet dans une légende de photo. « Cette image SkySat haute résolution révèle les détails de l’installation d’essai, même la couleur des voitures et camions individuels garés à proximité. »

Le vol Starship – qui fait l’objet d’une enquête de la Federal Aviation Administration après que la FAA a déclaré que l’événement violait une licence de lancement – a eu lieu près de la petite communauté de Boca Chica Village. Le prototype de 165 pieds (50 mètres) a suivi une grande partie de son plan de vol, y compris l’arrêt de ses trois moteurs Raptor et l’atteinte de l’altitude cible d’environ 10 kilomètres.

Cette vue rapprochée entoure l’emplacement des vaisseaux spatiaux SN9 et SN10 de SpaceX. Les véhicules eux-mêmes sont visibles par leurs longues ombres dans cette vue de haut en bas. (Crédit d’image: Planet Labs Inc.)

SN9 a également effectué un retournement horizontal compliqué qu’il devrait effectuer lors d’une rentrée facultative dans l’atmosphère terrestre après un vol spatial opérationnel. Mais il n’a pas pu coller l’atterrissage et a explosé en une boule de feu, comme le destin du prédécesseur SN8 le 9 décembre.

« Nous avons obtenu beaucoup de bonnes données, et l’objectif principal – démontrer le contrôle du véhicule lors de la rentrée subsonique – semblait être très bon, et nous en retirerons beaucoup », John Insprucker, ingénieur d’intégration principal chez SpaceX a déclaré lors du webcast de lancement de SpaceX, tout en admettant que la séquence d’atterrissage nécessitera plus de travail.

SN9 est le dernier d’une série de prototypes de vaisseaux spatiaux à l’appui de l’objectif final de SpaceX d’envoyer des colons et des fournitures sur Mars. Une autre version de vol, SN10, est sur le point de commencer les tests de prélancement.

