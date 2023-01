The Last of Us : pourquoi Pedro Pascal a remplacé Troy Baker dans le rôle de Joel dans la série HBO

L’écrivain et réalisateur de la nouvelle série de »Le dernier d’entre nous », Neil Druckmana expliqué pourquoi il a décidé de choisir Pierre Pascal comme Joël dans l’adaptation de HBOau lieu de choisir Troie Bakeracteur qui a fourni la voix du personnage dans le jeu original.

« La particularité des jeux vidéo est que vous n’avez pas besoin d’avoir la même apparence sur le papier », a expliqué Druckmann. « C’est pour ça que Ashley Johnson, quand elle avait 27 ans, elle a pu jouer une fille de 14 ans, Ellie. Troy Baker à l’époque était un hipster grand, maigre et aux cheveux décolorés, mais ensuite, quand il a parlé et bougé, il est devenu Joel.

C’est pour cette raison qu’il a décidé de trouver des acteurs qui ressemblaient physiquement à Joel et Ellie. « C’est pourquoi nous n’avons pas pu choisir ces mêmes personnes dans ces rôles pour la série, mais elles ont contribué à donner vie à ces personnages dans l’histoire originale », a expliqué Druckmann.

N’étant toujours pas le personnage principal, la première bande-annonce de »The Last of Us » a révélé que Baker apparaîtrait dans l’adaptation, même si pour le moment on ne sait pas quel rôle il jouera dans la série. Les fans ont commencé à spéculer qu’il jouerait David, le principal prédicateur d’un groupe de cannibales qu’Ellie rencontre pendant le chapitre d’hiver du jeu, bien que cela soit encore inconnu.

En plus de jouer un rôle dans l’adaptation de HBO, Baker participe actuellement au podcast « The Last of Us », qui présente des conversations entre lui-même et les créateurs de séries télévisées Craig Mazin et Druckmann, à propos de « leurs relations personnelles avec le jeu emblématique ». , son expérience en l’adaptant à la télévision et des histoires en coulisses. »

Comme son doubleur, Ashley Johnson aura un rôle dans la série. Au cours de l’une des bandes-annonces, on pouvait la voir tenir un bébé, beaucoup pensant qu’elle pourrait jouer la mère d’Ellie, Anna, décédée peu de temps après la naissance de sa fille.

» The Last of Us » présente chaque dimanche de nouveaux épisodes de sa première saison sur HBO et HBO Max.