Qui est qui dans Fuga de Reinas: casting de la fureur du film mexicain sur Netflix

Le film Fuga de Reinas est arrivé sur Netflix, qui s’est hissé dans le Top 5 des plus joués actuellement. Rencontrez votre casting !

©NetflixQui est qui dans Fuga de Reinas : casting de la fureur du film mexicain sur Netflix.

service de diffusion en continu Netflix et le Mexique entretient un grand lien qui se renforce au fil du temps, quelque chose qui est célébré non seulement dans le pays, mais aussi pour toute l’Amérique latine. A cette occasion, ils ont réalisé la première de évasion des reinesun film arrivé sur la plateforme le vendredi 14 avril et qui en quelques jours a conquis les téléspectateurs. Comment est votre casting ?

Cette comédie réalisée par Jorge Macaya et écrite par Martha Higareda suit quatre amis de longue date, chacun face à son propre carrefour vital, qui quittent la routine quotidienne pour se lancer dans un road trip. Cependant, leur aventure va s’avérer bien plus délirante qu’ils ne l’imaginaient.

+ Distribution de Fuga de Reinas

– Marta Higareda est Paty Fenix ​​:

Son personnage est une femme qui se sent dépassée par la carrière politique de son mari et ne veut plus être dans son ombre, alors elle part en voyage avec ses meilleures amies. L’actrice a commencé sa carrière très jeune, même si elle s’est également consacrée à la danse dans les domaines du jazz, du flamenco, des claquettes et du folklore. On se souvient d’elle pour avoir fait partie de titres tels que T’aimer fait mal, mauvaises filles et Ne tache pas Frida.

– Alejandra Ambrosi est Marilu Davila :

Elle est une femme au foyer à plein temps qui se consacre à cent pour cent à sa famille après avoir sacrifié ses rêves. Compte tenu de cela, elle sent que son mari ne l’apprécie pas, puisque pour la troisième année consécutive, il oublie leur anniversaire. L’actrice est reconnue pour ses rôles dans Le huitième commandement, Reviens tôt, Le gâté et Détenu n° 1.

– Valeria Vera est l’étoile solaire :

Cette femme est la plus libre, coquette et excentrique du groupe d’amis, mais elle est aussi la plus fidèle. En dehors du jeu d’acteur, Valeria est également une coach de méditation ontologique Mater qui favorise l’éveil de la conscience. Il est apparu dans des films comme La vie immorale du Couple Idéal, Macho, Lone Stars et presque des divasentre autres.

– Paola Nuñez est Famela Guerra :

Son personnage traverse une période difficile après la mort de sa mère, alors elle consacre son temps et son esprit à son travail, négligeant son mariage avec Ramiro. L’actrice est devenue célèbre en 2005 pour avoir joué dans L’amour en garde à vue puis sont venus d’autres titres populaires : Pasión Morena, gangster mexicain et Dariela le mardi.

Le reste de la distribution secondaire du film mexicain évasion des reines Netflix est complété comme suit :

-Claudia Pineda

– Seth Allyn Austin

– Ricardo Reynaud

-Ricardo Muñoz Sénior

– Arthur Barbe

-Maurice Isaac

-Enrique Arréola

