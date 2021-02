Exclusif: les écrivains de «  The Expanse  » Daniel Abraham et Ty Franck réfléchissent à la finale explosive et aux raisons pour lesquelles la saison 5 était si spéciale

Toujours sous le choc de la finale tumultueuse de la saison d’Amazon Prime « L’étendue «Vos pieds sont-ils bien installés dans la sécurité de la gravité terrestre? Attention: Territoire Spoiler à venir!

Le dixième et dernier chapitre de la saison 5, intitulé « Nemesis Games » et réalisé par le vétéran de la série Breck Eisner, vient de sortir cette semaine et il a couronné l’une des meilleures saisons de « The Expanse » à ce jour. L’équilibre subtil entre des moments intimes de personnages, des retrouvailles en larmes et des combats frénétiques dans l’espace avec des missiles grouillants et des canons de défense à pointe torche a permis un voyage satisfaisant menant à la sixième et probablement dernière saison de l’année prochaine.

45secondes.fr s’est entretenu avec les auteurs et auteurs / producteurs de séries télévisées à succès de « The Expanse » Daniel Abraham et Ty Franck après les morts choquantes et les sauvetages audacieux pour en savoir plus sur les réflexions du duo sur cette saison passionnante, pourquoi les épisodes de cette année étaient si bien exécuté par les acteurs et l’équipe, comment la triste perte d’un membre d’équipage Rocinante est restée fidèle à la nature et aux risques du voyage spatial, et quels sont leurs projets pour les futurs projets créatifs.

45secondes.fr: En repensant à cette dernière saison, pourquoi cela vous a-t-il semblé une année si spéciale et touché à tous les cylindres créatifs?

Daniel Abraham: Je pense que l’histoire que nous racontons ici avec la famille déchirée par la guerre essayant de se ressaisir, est juste à sa base une chose vraiment émouvante et puissante pour commencer. De plus, lorsque vous avez de très bons acteurs et une très bonne équipe, cela aide aussi beaucoup.

45secondes.fr: Comment était-ce de travailler avec ce talentueux groupe de réalisateurs, nouveaux et anciens, cette saison et comment ont-ils pu extraire une telle intensité et cohérence à travers dix épisodes?

Ty Franck: Eh bien, Breck Eisner a travaillé sur toutes les saisons de la série à l’exception de la première saison. C’est donc une quantité assez connue car nous avons beaucoup travaillé ensemble. Et Jeff Woolnough a travaillé sur chaque saison de la série, y compris la première saison, nous avons donc quelques piliers là-bas. Parmi les nouveaux réalisateurs, il y a Marisol Adler, qui a réalisé les épisodes sept et huit, qui sont, je pense, deux de nos épisodes les plus émotionnellement intenses que nous ayons jamais réalisés dans la série. Elle a apporté une touche douce et fine à ces épisodes qui ont contribué à faire de ces deux meilleurs que nous ayons jamais fait.

Daniel Abraham: Nous n’avions pas travaillé avec Nick Gomez avant mais nous l’aimions, je le trouvais génial. Lui et Thomas Jane se sont séparés d’un bloc. Tom parlait de vouloir diriger la série depuis très tôt, et il a fait un si bon travail avec son épisode que j’aurais en quelque sorte aimé que nous l’utilisions avant cela. Et la chose intéressante est que Tom est un acteur, vous pouvez vraiment dire dans cet épisode qu’il a mis l’accent sur le côté performance de l’épisode.

45secondes.fr: Cette saison a vu de nombreuses performances frappantes de la part des acteurs de soutien tels que Jasai Chase Owens (Filip), Jose Zuniga (Bull), Brent Sexton (Cyn) et Olunike Adeliyi (Karal). Comment leur travail a-t-il ajouté à la profondeur et à la dimension globales de la série?

Daniel Abraham: Je vais également mentionner le nom de Bahia Watson, qui a joué Sakai. De tous les nouveaux acteurs qui sont arrivés, la façon dont elle a joué Sakai en tant que personnage sympathique, accessible et charmant, puis cette personne absolument effrayante, presque sans rien changer, m’a tout simplement époustouflé. Le travail qu’elle y a apporté a vraiment élevé cet arc.

Ty Franck: Ouais, je suis d’accord à cent pour cent. Et l’autre, qui a vraiment fait ses débuts dans la saison 4, et a joué un rôle important dans la saison 5, est Jasai Chase Owens, qui a joué le fils de Dominique, Filip. Quelle performance ce gars a fait! C’est un jeune homme et il n’a pas été dans une tonne de trucs, mais entrer et être aussi bon qu’il était juste à la sortie de la porte était étonnant.

Daniel Abraham: Olunike et Brent, ce sont de vieux joueurs. Olunike a été dans une douzaine de choses au cours des deux dernières années. Et Brent, il travaille sans relâche. Si vous regardez sa page IMDB, elle fait environ six ou sept pages. Il travaille sans relâche depuis trois ou quatre décennies. Ce qu’ils ont tous les deux fait, c’est de venir dans notre émission et de saisir très rapidement la nature de ce que nous avons essayé de faire avec ces personnages. Et notre émission est un peu inhabituelle, ce n’est pas une émission de flics ou une émission de médecins. Ils ont vu ce qu’il fallait faire et tous les deux l’ont tué dès le départ.

Cas Anvar comme Alex Kamal dans la saison 5 de « The Expanse » sur Amazon Prime Video. (Crédit d’image: Amazon Studios)

45secondes.fr: Pouvez-vous commenter la scène de mort subite d’Alex (Cas Anvar) « caressant » à bord du Razorback et comment cette difficile décision créative a été prise?

Ty Franck: Cela a toujours été une discussion depuis le début du développement de la saison 5. Nous racontons une histoire de guerre et la façon dont vous rendez les histoires de guerre poignantes et significatives est qu’il y a toujours un sentiment de perte. Donc, dès le début, nous parlions de la façon dont nous allions représenter cela, et y a-t-il des personnages que nous pouvons perdre qui peuvent être la façon dont nous racontons cette histoire?

Fred Johnson meurt plus tôt dans l’émission télévisée que dans les livres, et c’est en partie à cause de ces conversations. Pouvons-nous avoir une perte précoce? La mort de Fred dans les livres est au cours d’une manœuvre de combat sous high-G quand il frappe. C’est une chose dont nous avons beaucoup parlé dans la série. Être sous une brûlure à G élevé est un danger pour l’équipage. La raison pour laquelle vous prenez « The Juice » était pour ne pas mourir pendant ces manœuvres. Donc, cela a toujours plané sur la série et Fred était notre façon de montrer la légitimité de ce danger dans les livres.

Mais depuis qu’il avait été abattu, nous n’avions toujours pas fait cela. Et la conversation est devenue: « Est-ce une chose que nous pouvons encore faire? » Montrer que toutes les morts à la guerre ne sont pas une noble charge de la mitrailleuse. Certains décès sont terriblement banals en temps de guerre. Et cela ne veut pas dire que la perte est moindre. Et c’est ainsi que nous avons pris la décision créative de cette mort particulière pour ce personnage.

Daniel Abraham: Je pense que la façon dont cette mort va se poursuivre et informer la saison prochaine est en fait un assez bon changement par rapport aux livres. C’est un moyen efficace de raconter l’histoire que nous racontons. Dans l’ensemble, je suis très content de la façon dont cela est sorti.

Dominique Tipper comme Naomi dans la saison 5 de «The Expanse». (Crédit d’image: Amazon Studios)

45secondes.fr: Avez-vous des moments ou des épisodes préférés de cette saison qui se démarquent?

Ty Franck: La meilleure chose que je puisse dire à propos de la saison 5 est de regarder Dominique Tipper en train de la tuer. Avoir une mission irréversible de notre part, être seule, agir seule sur une scène de rechange et apporter totalement le drame. C’était incroyable de la regarder faire ça.

Daniel Abraham: C’en est une bonne!

45secondes.fr: Avec la saison 6 de « The Expanse » à l’horizon et le dernier livre, « Leviathan Falls », qui sortira en octobre, comment résumez-vous ce voyage de plus de 10 ans?

Daniel Abraham: Ça a été bien plus qu’un voyage de onze ans pour Ty, j’y suis arrivé tard. Je suis vraiment impatient d’y être. Je pense qu’il y a une vraie joie à une bonne fin sur un long projet. Du point de vue du livre, ce sera la quatrième histoire en plusieurs volumes que je vais mettre au lit. Si c’est comme les précédents, il y a une certaine mélancolie, mais il y a aussi un réel sentiment d’accomplissement et de clôture qui accompagne le maintien du palier.

45secondes.fr: Regard vers le futur, dans quels nouveaux projets avez-vous hâte de vous lancer?

Ty Franck: Je peux vous dire que nous avons une nouvelle trilogie d’opéra spatial qui sort d’Orbit, que nous n’avons pas encore commencé à écrire, mais que Daniel et moi avons eu de nombreuses conversations sur le développement de l’histoire. Nous commencerons bientôt et ce sera amusant.

Daniel Abraham: Nous n’avons pas de projets dont nous sommes autorisés à parler, mais nous avons beaucoup d’autres projets. Le lancement que « The Expanse » nous a donné et les opportunités qu’il nous a ouvertes pour aller de l’avant, certaines d’entre elles sont vraiment cool. Ce sera donc amusant de voir ce qui va suivre.

La saison 5 de « The Expanse » est maintenant disponible sur Amazon Prime , ainsi que les saisons 1 à 4.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.

