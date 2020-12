Destiny 2: The Dawning Winter Holiday Trailer est sorti – L’événement commence le 15 décembre 2020

L’événement Dawning Seasonal pour Destiny 2 est sur le point de revenir bientôt, l’événement débutant dans seulement quelques jours le 15 décembre. L’équipe de Bungie a publié une courte bande-annonce pour présenter une partie de ce que l’événement a à offrir.

The Dawning est gratuit pour tous les joueurs du jeu et propose diverses récompenses saisonnières. Les détails exacts des récompenses n’ont pas été divulgués jusqu’à présent, mais il y a pas mal de bribes que nous pouvons glaner sur le site Web de Bungie ainsi que dans la bande-annonce.

La description Youtube de l’événement offre les informations suivantes,

«Même le froid mordant d’Europe ne peut pas geler le cœur chaleureux des Gardiens pendant cette période spéciale de l’année. Eva Levante vous souhaite la bienvenue à la Tour pour apprendre une nouvelle recette, trouver un cadeau inattendu ou deux, et peut-être déchiqueter un rail dans votre moineau trompé pendant que vous y êtes. Préparez-vous, offrez-vous et restez glacial, car l’Avènement est de retour. «

Il est difficile de regarder la bande-annonce et de ne pas ressentir un peu le battage médiatique, en particulier avec la narration joviale de Saint-14:

https://www.youtube.com/watch?v=0whKG-O74nc

Premièrement, que feront exactement les joueurs pendant cet événement? Il semble qu’Eva Levante retournera à nouveau à la Tour pour présider l’événement. En utilisant la recette des fêtes et en faisant des activités pour rassembler une foule d’ingrédients, les gardiens peuvent utiliser le «four des fêtes» pour obtenir des récompenses saisonnières.

Les joueurs pourront gagner Dawning Spirit en accomplissant des missions, des primes et les recettes susmentionnées. Il y aura des objectifs à la fois personnels et communautaires liés à cette mesure de joie des Fêtes, avec des récompenses accrues offertes par Eva Levante au fur et à mesure que les gardiens répandront la fête.

Il y a un nouveau navire exotique disponible, qui offre assez intéressant quelques fonctionnalités personnalisables. Générer Dawning Spirit débloquera les différents aspects esthétiques du vaisseau et permettra aux joueurs de personnaliser trois effets de moteur sélectionnables, un effet de transmat unique et un shader animé.

Un nouveau fusil à fusion légendaire a également été révélé, connu sous le nom de Glacioclasm. Bien que l’événement soit la saison de la bonne volonté, les gardiens savent toujours comment apporter la douleur avec cette arme nouvellement révélée.

Comme prévu, des produits cosmétiques saisonniers seront également disponibles à l’achat chez Tess pour une devise premium. Une coquille fantôme sur le thème des elfes a été révélée, ainsi qu’une foule d’ornements d’armes thématiques. Espérons que la plupart des objets seront disponibles pour gagner dans le jeu, mais nous ne saurons pas exactement ce qui est inclus avant le lancement de l’événement.

Cela résume ce que nous savons actuellement sur l’événement Destiny 2 Dawning pour 2020. Assurez-vous de revenir le 15 décembre pour la ventilation complète des activités de vacances et du butin.