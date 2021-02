Le week-end est passé du statut de sans-abri à la tête d’affiche du Super Bowl

Alors que les deux équipes reprenaient leur souffle dans les vestiaires, l’artiste canadien – de son vrai nom Abel Tesfaye – est monté sur scène pour interpréter un mélange de ses succès, dont «I Feel It Coming» et «Blinding Lights».

Tesfaye s’est décrit comme un ‘gamin de la rue’ grandissant dans la banlieue de Scarborough, et a déclaré: « Je pensais vraiment que le film allait être ma sortie, mais je ne pouvais pas vraiment faire un film pour me sentir mieux, vous savez?

« La musique était une thérapie très directe; elle a été immédiate et les gens l’ont appréciée. Elle m’a définitivement sauvé la vie. »

La trajectoire du Weeknd a été vraiment incroyable à voir. En une décennie, il est passé du décrochage sans-abri du lycée à l’un des plus grands artistes du monde jouant de la musique de sa première mixtape au Superbowl. Légende. pic.twitter.com/xPMcMwW9lK

Au fond, The Weeknd est passé du statut de sans-abri à celui de se produire au mf SuperBowl. Phénoménal. Tout est possible dans la vie

Après une éducation difficile, il vivait dans un appartement avec deux amis payés par leurs allocations sociales, volait de la nourriture juste pour survivre, se tournait vers la vente de drogue et vivait un mode de vie «sans règles».

Il a dit au New York Times : « Il y avait, genre, trois filles qui pensaient que j’étais leur petit-ami. »

«Et vous prenez l’expérience et pensez, ‘c’est ça, dernière goutte’, ou vous ne le faites pas, Et le prochain mouvement après ça? C’est toute votre vie.

Eh bien, il semble qu’il ait finalement réussi à commencer à faire les bons mouvements, ce qui l’a amené sur la plus grande scène non seulement du sport américain, mais aussi de l’une des plus grandes performances qu’un artiste puisse faire.