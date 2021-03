Billie Eilish partage une nouvelle photo de cheveux blonds après des débuts record

Fraîchement sortie du succès des Grammy Awards de cette année, Billie Eilish a de nouvelles distinctions et des chiffres record à ajouter à sa longue liste de réalisations.

La musicienne de 19 ans a fait ses débuts mercredi dernier, abandonnant ses mèches vertes et noires fluo pour un simple shag blond. Elle a partagé la publication sur Instagram, sous-titrant simplement le cliché, «pincez-moi».

Les fans ont inondé les commentaires de compliments avec la photo dépassant 11 millions de likes dans les heures suivant sa publication. Depuis lors, la photo a accumulé plus de 20 millions de likes et ne cesse de grandir.

La chanteuse de «Par conséquent je suis» a partagé une photo plus détendue sur Instagram dimanche avec ses cheveux blonds tirés en arrière en un chignon en désordre pendant qu’elle posait pour la caméra.

Eilish a sous-titré la photo avec un simple emoji qui correspondait à son humeur de la photo, «🙄».

En tant que pionnière qu’elle est, le nouveau look d’Eilish a battu des records sur les réseaux sociaux.

La première photo où elle a fait ses débuts avec ses cheveux blonds est devenue la troisième photo la plus appréciée sur Instagram et la photo la plus appréciée par une femme après avoir dépassé la première photo de Stormi de Kylie Jenner à 18 millions de likes. Le message d’Eilish est à la traîne derrière le «World Record Egg» avec 54 millions de likes et le dernier post de XXXTentacion avant sa mort en 2018, qui compte 23 millions de likes.

La photo a également obtenu un million de likes sur Instagram en seulement six minutes, battant le record précédemment détenu par Selena Gomez lorsqu’elle a posté pour son 26e anniversaire en 2018, selon la BBC.

Les fans affirment maintenant que son dernier message a depuis éclaté cette record, recevant plus d’un million de likes en moins de six minutes. Bien que nous n’ayons pas été en mesure de le confirmer, la sept fois lauréate d’un Grammy a reconnu les théories de ses fans, partageant plusieurs captures d’écran de un tweet à partir d’un compte de fan affirmant qu’elle avait battu un autre record.

Billie Eilish le 23 janvier 2020 à Los Angeles, Californie. Frazer Harrison / Getty

Cette semaine également, Eilish a cassé Internet en partageant une vidéo avec son TikTok qui révélait que ses cheveux noirs et verts étaient récemment une perruque. La vidéo était identique à une autre qu’elle a partagée en janvier, confirmant qu’elle cachait ses cheveux blonds depuis lors.

En décembre, elle a averti les fans qu’un changement se profilait à l’horizon, selon Allure. « Je change (mes cheveux) après la sortie du doc ​​… Ce sera la fin d’une époque », a-t-elle déclaré sur son Instagram Story, avant d’ajouter: « Je vais vous donner une nouvelle ère. »

La nouvelle ère est arrivée!

En rapport: