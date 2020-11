L’album Shady Records de Conway est retardé

Suite au départ de Westside Gunn de Shady Records, le label confirme que « God Don’t Make Mistakes » de Conway a été retardé.

Même sans Conway, la machine attendue Dieu ne fait pas d’erreurs album, à l’origine destiné à atterrir à un moment donné cette année, le parolier de Griselda a tourné dans une incroyable course 2020. Pourtant, tous les signes indiquaient que la chute de Shady Records était son meilleur travail à ce jour, et beaucoup attendaient patiemment d’obtenir une date de sortie officielle. Malheureusement, les fans devront attendre un peu plus longtemps, car Shady Records a récemment confirmé que le projet a été reporté à un mois non identifié en 2021. Johnny Nunez / WireImage / Getty Images Après le départ de Westside Gunn, qui a signé sur le label d’Eminem en 2017, Shady Records s’est adressé à Twitter pour publier une déclaration de tarif au rappeur de Griselda. « Nous avons passé un moment formidable à travailler avec @WESTSIDEGUNN et @GriseldaRecords sur leur mission vers la domination du monde! » écrit Shady. « Nous sommes fiers et honorés d’en avoir fait partie. Mais il reste encore du travail à faire. #WhoMadeTheSunshine est maintenant disponible et les débuts Shady de @ WHOISCONWAY arrivent en 21! » Bien que Gunn ne porte plus le drapeau Shady, son frère Conway restera sur l’étiquette pour le moment. Suite à la sortie de Dieu ne fait pas d’erreur, cependant, tous les paris sont ouverts sur ce qu’il a l’intention de poursuivre. Il convient de noter que The Machine a déjà taquiné sa propre retraite du jeu, bien que beaucoup aient décidé de l’écrire comme un bluff de rappeur classique. En tout cas, ce retard nous a – à tout le moins – acheté quelques mois de plus avec une Machine active. Une lueur d’espoir en effet. Restez à l’écoute pour plus de nouvelles sur Conway Dieu ne fait pas d’erreurs comme il fait surface.