Kate Kane revient dans «  Batwoman  »! … bien qu’avec une autre actrice

Les neuf premiers épisodes de la deuxième saison de « Batwoman«Sans aucun doute, ils ont apporté de grandes surprises aux fans de la série, étant peut-être la plus importante révélée hors de l’écran. Et c’est que la série de Le CW prépare le retour de Kate Kane, bien que sans la participation de Ruby Rose.

Juste après la diffusion du dernier épisode de la série, TVLine a confirmé que Fête de Wallis, Connue pour son travail sur des émissions comme « Krypton » et « The Royals », elle sera en charge de prendre la place de Rose après avoir été la candidate préférée des fans lorsque l’actrice a quitté la série l’année dernière.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Martin Freeman envisage le film « Sherlock » possible

«Wallis Day jouera une version modifiée de Kate Kane, et c’est une actrice incroyable. Je suis ravi que vous voyiez le voyage qu’elle endure », a déclaré le showrunner de la série, Caroline sèche. Face à cette révélation, Day a partagé quelques mots sur Twitter à propos de son arrivée dans la série.

«Je suis très heureux d’annoncer enfin que je rejoindrai le casting de Batwoman. Je suis sûr que vous pouvez imaginer quand cela signifie pour moi et à quel point cela a été incroyable de travailler sur la série jusqu’à présent. Tout le monde m’a fait me sentir si bien et c’est incroyable d’être de retour à la maison avec ma famille DC”A écrit l’actrice.

Super excité d’annoncer enfin que je rejoins le casting de Batwoman. Je suis sûr que vous pouvez imaginer à quel point cela signifie pour moi et à quel point cela a été incroyable de travailler sur la série jusqu’à présent. Tout le monde m’a fait me sentir si bienvenu et c’est incroyable d’être de retour à la maison avec ma famille DC ♥ ️ https://t.co/UJpkF1uAAC – Wallis Day (@wallisday)

22 mars 2021





Sans aucun doute, le retour du personnage semble faire partie d’une série d’intrigues compliquées dans l’histoire. Dans le nouvel épisode, Julia Pennyworth a confirmé que l’ADN correspondant aux restes de Kane provenant de son accident d’avion apparemment mortel s’était retrouvé à l’extérieur de Bludhaven.

De plus, il y a l’apparence d’une femme au visage bandé avec le collier identique que Kate partageait avec Alice, restant cachée dans le sous-sol d’un salon de coiffure à Gotham Malgré ce que le retour du personnage pourrait signifier pour Ryan plus sauvage, protagoniste actuelle, tout semble indiquer qu’elle est venue pour rester.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les Simpsons: Combien de temps la série peut-elle durer encore?

Regarder Ryan grandir en combinaison a été la première priorité d’un point de vue narratif et ce fut un beau voyage jusqu’à présent de voir Ryan assumer ce rôle, et elle a prouvé à la ville dans le huitième épisode qu’elle était Batwoman. », A commenté Dries, concluant que la série traitera désormais de la réaction de Kane à Ryan en tant que nouveau protecteur de la ville.