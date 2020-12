Capella Space dévoile des images radar ultra-nettes de la Terre (Photos)

Le premier satellite pleinement opérationnel de Capella Space a capturé des images époustouflantes de la Terre au cours de ses premiers mois en orbite.

Le satellite radar à synthèse d’ouverture (SAR) Capella-2, anciennement connu sous le nom de Sequoia, lancé au sommet d’un amplificateur Rocket Lab Electron le 30 août . Parce que Capella-2 capture des images en utilisant des ondes radio plutôt que de la lumière visible, le vaisseau spatial peut à la fois scruter à travers les nuages ​​et étudier des pans de notre planète qui sont enveloppés dans l’obscurité.

« C’est vraiment beau de ne pas avoir à se soucier de la météo ou de l’heure de la journée », a déclaré le fondateur et PDG de la société Payam Banazadeh à 45secondes.fr.

Cette image SAR de l’aéroport d’Axum montre 23 tranchées creusées perpendiculairement à travers la piste pour empêcher son utilisation pendant le conflit éthiopien du Tigray. Une vue agrandie affiche les tranchées individuelles en contraste avec le tarmac sombre ainsi que les débris encombrant la surface de la piste. L’aéroport a été repris par les forces gouvernementales éthiopiennes du Front de libération du peuple de Tigray, qui ont été accusées d’avoir saboté l’aérodrome avant de perdre le contrôle des forces fédérales. (Crédit d’image: Capella Space)

Capella Space, basé à San Francisco, en avait déjà publié vue imprenable sur la Terre que Capella-2 a cassé avec une résolution de 6,5 pieds (2 mètres). Mais les 236 livres. (107 kilogrammes) le vaisseau spatial est capable de tirs encore plus nets, comme nous l’avons vu.

La semaine dernière, Capella Space a dévoilé un ensemble d’images acquises par Capella-2 en mode «Spot», qui présente une résolution de 20 pouces sur 20 pouces (50 sur 50 centimètres). C’est l’imagerie SAR la plus nette disponible sur le marché commercial, a écrit Banazadeh dans un article de blog la semaine dernière .

En effet, 20 sur 20 pouces est la résolution SAR la plus élevée autorisée pour la vente commerciale par la réglementation américaine, bien que des photos encore plus nettes puissent être vendues aux clients du gouvernement américain, ont déclaré les représentants de Capella Space.

Les images récemment publiées sont un lot diversifié, mettant en lumière des installations telles qu’une ferme solaire flottante en Chine, un projet d’énergie solaire dans le désert du Nevada, l’aéroport d’Axum en Éthiopie et des champs agricoles dans le Colorado.

Sur cette image, vous pouvez voir les champs circulaires des zones agricoles du Colorado. Différentes cultures reflètent différentes quantités de signal radar. Un effet ondulé dans la partie inférieure droite de l’image indique la présence de petits changements dans la pente du sol. Une vue agrandie d’un seul champ montre même la conduite d’eau et les unités d’entraînement d’un système d’irrigation à pivot central. (Crédit d’image: Capella Space)

Comme son nom l’indique, Capella-2 est le deuxième satellite de la société, après un prototype lancé en 2018. D’autres missions sont à venir: Capella Space prévoit de lancer six autres satellites au début de l’année prochaine, assemblant une constellation de sept satellites SAR.

Et ce n’est que le réseau initial. Capella Space prévoit de continuer à construire la constellation avec des satellites dotés de « nouvelles cloches et sifflets », a déclaré Banazadeh. «Pour nos satellites de nouvelle génération, nous visons des 25 centimètres [10 inches] résolution. »

Les clients peuvent utiliser les images SAR de l’entreprise à diverses fins. Une utilisation importante que Banazadeh prévoit est la surveillance des zones protégées à travers le monde – sections de l’Amazonie forêt tropicale qui sont censés être interdits à l’exploitation minière, à l’exploitation forestière et à d’autres types d’exploitation, par exemple.

Sur cette image, vous pouvez voir le projet d’énergie solaire Crescent Dunes près de Tonopah, Nevada. Le réseau circulaire de miroirs de 2 miles carrés est capturé par les données SAR, incliné vers une tour centrale de sel fondu et des réservoirs d’énergie de stockage thermique. À la périphérie, vous pouvez voir l’autoroute 89 et les changements d’altitude du parc de véhicules tout-terrain Tonopah Dunes. (Crédit d’image: Capella Space)

Les satellites de Capella Space pourraient aider à alerter les gestionnaires des terres sur des activités illégales apparentes dans ces zones, souvent accidentées, éloignées et entourées de nuages. Les équipes au sol pourraient alors se rendre dans les régions touchées pour inspecter les dégâts et empêcher de nouvelles destructions, a déclaré Banazadeh.

Capella Space prévoit de s’associer dans de tels efforts avec d’autres opérateurs de satellites. Et il y a quelques grands noms avec des objectifs similaires – par exemple, la société de San Francisco Planet, qui utilise des centaines de petits satellites pour observer la Terre à la lumière visible. Planète code d’éthique met l’accent sur un engagement envers des causes environnementales et humanitaires, et l’entreprise fait souvent photos particulièrement importantes accessibles gratuitement au public .

« Je pense qu’en fin de compte, il n’y aura pas une seule entreprise qui sera en mesure de s’attaquer à ces cas d’utilisation à l’échelle mondiale », a déclaré Banazadeh. « Ce seront des partenariats entre ces entreprises, car chacun a un avantage très spécifique et unique qui lui est propre. »