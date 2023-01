Nouvelle bande-annonce pour Shazam ! Fury of the Gods : de quoi parle la suite

La suite »Shazam ! Fureur des Dieux » vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce bourrée d’action, dévoilant les filles d’Atlas, les antagonistes de cet opus, un dragon terrifiant et une famille composée de super-héros.

L’aperçu se concentre à nouveau sur le personnage titulaire, joué à nouveau par Ange Asherl dans sa version adolescente et Zacharie Lévi sous sa forme de super-héros, faisant équipe avec ses coéquipiers pour combattre une nouvelle menace.

À la recherche d’un ancien pouvoir volé il y a des milliers d’années, Hespera (Hélène Mirren), Kalypso (Lucy Liu) et Anthéa (rachel zègler) défiez les soi-disant « Shazamily » pour leurs puissantes capacités.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Lady Gaga est déjà en train de filmer la suite de ‘Joker’







Avec le premier film »Shazam! » étant un succès au box-office, le réalisateur David F.Sandberg cherche à développer davantage l’univers du personnage avec cette suite, en recherchant une approche plus axée sur l’histoire que sur la tradition de la bande dessinée. Les filles d’Atlas sont de nouveaux méchants inédits créés pour »Fury of the Gods ».

Les nouveaux méchants se sont inspirés de la mythologie grecque pour approfondir leur lien avec Shazam et ses amis. « Nous avons atterri là-bas parce que les pouvoirs de Shazam viennent des dieux grecs », a déclaré Sandberg. « Alors, et si ces pouvoirs avaient été volés aux dieux et qu’ils voulaient maintenant se venger ?

De nombreux fans de DC se sont demandé si »Shazam! Fury of the Gods » aura des camées d’autres personnages. Des images du film présenté au CinemaCon 2022 ont confirmé que gal gadot elle apparaît comme Wonder Woman dans une séquence de rêve, mais d’autres apparitions sont actuellement inconnues.

Ça pourrait aussi vous intéresser : Nouveau trailer pour Scream 6 : connaître son casting complet et quand il sortira

Alors que » Fury of the Gods » sera la deuxième fois que nous voyons Levi comme Shazam, l’avenir de l’acteur reste incertain. En raison des changements apportés à l’univers DC après l’ajout de James Gunn et Peter Safran, on ne sait toujours pas si l’acteur continuera à jouer le personnage.

Même ainsi, Levi a dit que les deux chefs de Studios DC ils ont un plan solide pour la franchise. « Il comprend la construction du monde, il comprend comment faire ce qui est bon pour le canon et aussi pour les personnages et aussi pour le public. Et Safran est un diplomate et un homme d’affaires incroyable », a déclaré Levi.

» Shazam! Fury of the Gods! » sortira en salles le 16 mars.