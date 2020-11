MediaMarkt: TV Sony XH90 4K (55 pouces) avec HDMI 2.1 pour seulement 750 euros!

C’est vrai PlayStation 5 actuellement extrêmement difficile à obtenir, mais certains joueurs ont déjà une copie de la nouvelle console Sony à la maison. Mais pour que la puissance graphique de la PS5 soit pleinement utilisée, un téléviseur à jour est nécessaire avec au moins un Connecteur HDMI 2.1 dispose. Parce que ce n’est qu’alors que vous pourrez jouer en 4K avec jusqu’à 120 fps ou même en 8K avec 60 fps.

Téléviseurs 4K Sony avec HDMI 2.1 en offre

Il ne doit pas nécessairement être 8K (il n’y a pas encore de jeux prenant en charge une telle résolution), nous vous recommandons Téléviseur LED 4K XH90, disponible dans la boutique en ligne de MediaMarkt avec un Diagonale d’écran de 55 pouces dans les deux couleurs argent et noir actuellement pour seulement 749,62 euros Est offert. En comparaison, le prix de vente conseillé est de 1199 euros. Ainsi, cette offre est le meilleur prix actuel pour le XH90 avec 55 pouces.

La qualité d’image du XH90 peut suivre des modèles beaucoup plus chers et merci Gradation locale complète l’affichage est divisé en zones dont la luminosité est adaptée individuellement à la scène correspondante. le Délai d’entrée est d’environ 15 ms à 60 Hz et environ 7 ms à 120 Hz. Le XH90 dispose d’un total de quatre connexions HDMI, dont deux sont basées sur la norme HDMI 2.1 à l’épreuve du futur.

Obtenez un crédit PlayStation Store

Si vous achetez un appareil promotionnel auprès de Sony entre le 9 novembre et le 24 décembre 2020, vous recevrez un bon PlayStation en fonction du modèle (jusqu’à un crédit de bon de 100 euros maximum.) Pour recevoir le crédit PlayStation Store, vous devez vous inscrire sur https://www.sony. de / électronique / offres requises au plus tard le 31 janvier 2021 (période limite).

A l’achat du XH90, vous recevrez un bon PlayStation Store d’une valeur de 25 euros.

