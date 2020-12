Rob Lowe n’a pas appelé Melissa Gilbert après leur première rencontre

Petite maison dans la prairie La star Melissa Gilbert a commencé à sortir avec Brat Packer Rob Lowe à l’âge de 17 ans. Mais ils se sont rencontrés plusieurs années avant leur premier rendez-vous. Voici comment Gilbert et Lowe se sont connus pour la première fois.

Rob Lowe et Melissa Gilbert | Time Life Pictures / DMI / The LIFE Picture Collection via Getty Images

Comment Melissa Gilbert et Rob Lowe se sont-ils rencontrés?

Dans les mémoires de Gilbert, Conte des prairies, la Petite maison l’acteur a écrit sur la façon dont elle et Lowe se sont rencontrés pour la première fois.

«Un jour, je suis allé à CBS pour enregistrer une apparition sur Le spectacle de Dinah Shore et Rob Lowe, quatorze ans, s’est fait un devoir de se tenir dans le couloir pour qu’il puisse me rencontrer », a-t-elle écrit.

Lowe s’est assuré d’avoir « un scénario sous le bras » pour que Gilbert sache qu’il était un acteur qui travaillait – « il m’a parlé de son accessoire des années plus tard. »

«J’ai découvert qu’il avait récemment déménagé à Los Angeles de l’Ohio pour poursuivre une carrière, et il était déjà sur la sitcom Un nouveau type de famille, » elle a écrit.

Certes, Gilbert l’a reconnu en voyant sa photo dans les «magazines pour adolescents».

«Après une brève discussion, je suis partie avec l’impression qu’il était mignon (en fait, il était presque joli), doux et drôle – juste le genre de gars que je pourrais choisir s’il m’appelait», a-t-elle écrit.

Cependant, Lowe n’a jamais fait cet appel.

Quand Melissa Gilbert et Robe Lowe ont commencé à sortir ensemble

Quelques années plus tard, quand Gilbert avait 17 ans, elle et Lowe ont commencé à sortir officiellement.

«Je suis tombée instantanément, désespérément et stupidement amoureuse», a-t-elle écrit. «Nous sommes passés du premier rendez-vous au couple instantané. J’avais l’impression de mourir de faim pour Rob.

Lowe a proposé à Gilbert en 1986. Après que Gilbert soit tombée enceinte (et après une rumeur d’infidélité des deux côtés), Lowe a déclaré au Petite maison acteur qu’il n’était pas prêt à être père ou mari et ils se sont séparés.

« Nous nous sommes séparés. Il a suivi son cours. Je pense que nous étions tout simplement trop jeunes », a déclaré Gilbert à Today en 2009.

Peu de temps après leur rupture, Gilbert a fait une fausse couche.

«J’avais perdu mon bébé et ma relation avec Rob… et ça me faisait mal», a-t-elle écrit.

«C’était très, très douloureux», a-t-elle déclaré à Today. «C’était une période très sombre et difficile pour moi… Maintenant que j’ai des enfants de son âge – mes garçons plus âgés ont 28 et 23 ans, l’âge qu’il avait quand nous étions ensemble – je le comprends. Mais à l’époque, c’était dévastateur.

Gilbert a épousé l’acteur Bo Brinkman en 1988, mais ils ont divorcé en 1994. En 1995, elle a épousé l’acteur et écrivain Bruce Boxleitner, mais ils ont divorcé en 20011. Aujourd’hui, elle est mariée à l’acteur Timothy Busfield.