"Call of Duty Warzone": Les initiés teasent la prochaine carte Battle Royale

« Call of Duty Warzone » pourrait bientôt obtenir une nouvelle carte. Après la sortie récente de la carte plus petite de Rebirth Island, une carte Battle Royale plus grande devrait suivre bientôt. Les initiés pensent que la nouvelle carte sera située dans les montagnes de l’Oural en Russie.

Les responsables de la page de fans « Call of Duty » ModernWarzone ont publié une ébauche de la nouvelle carte possible pour « Call of Duty Warzone » sur Twitter. Les initiés généralement plutôt bien informés pensent que la nouvelle carte Battle Royale sera composée de parties de différentes cartes multijoueurs de « Call of Duty: Black Ops Cold War ». La carte « Warzone » actuelle Verdansk se compose également de plusieurs emplacements de cartes multijoueurs de « Call of Duty: Modern Warfare ».

Tous les panneaux indiquent une carte Battle Royale dans les montagnes de l’Oural

La source de la nouvelle carte qui sera bientôt publiée est ModernWarzone propre reporting des six derniers mois à. Les initiés supposent que la nouvelle carte aura presque certainement lieu dans l’Oural. Un premier croquis montre de quelles cartes de « Call of Duty: Black Ops Cold War » la carte Battle Royale pourrait être constituée.

Le centre de la carte sera probablement constitué d’emplacements de la carte de Ruka. Le sanatorium pourrait être au sud-ouest et les pistes de ski au sud-est. ModernWarzone pense que la station radar de Map Duga est située au nord de la région de Ruka. Le site Web ne peut pas encore attribuer de cartes à certaines zones, mais au moins les noms semblent avoir été approximativement déterminés.

La nouvelle carte Warzone devrait contenir un zoo, un laboratoire de chimie, un marais et des mines, entre autres. Il y a aussi une zone appelée Golova dans le nord-ouest. Au sud de celle-ci se trouve une zone appelée «batterie». Il n’est pas clair s’il s’agit d’un dispositif de stockage d’énergie ou d’une petite unité d’artillerie.

Activision n’a pas encore commenté une nouvelle carte pour « Call of Duty Warzone ». On ne sait toujours pas quand la carte apparaîtra ou si elle viendra du tout.